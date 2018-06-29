蔡英文“制约大陆”言论遭批:你以为其他国家傻？

原标题：蔡英文“制约大陆”言论遭批：你以为其他国家是傻子？
参考消息网6月29日报道 境外媒体称，台湾当局领导人蔡英文6月25日呼吁国际社会联合起来对抗中国大陆崛起。针对蔡英文日前的有关言论，国台办发言人马晓光6月27日应询表示，其说法混淆视听，毫无事实依据，目的是要在两岸同胞之间制造敌意，企图挟洋自重，进一步升高两岸对抗。
据英国广播公司网站6月28日报道，蔡英文在法新社专访中表示，区域内甚至世界其他地方国家，现在或将来都将面临中国大陆扩张造成的影响，她呼吁国际社会对中国大陆崛起施压。希望与相关国家建立更紧密的联系。
报道称，蔡英文还提到，台当局需要强化自身的防卫能力。也提到美国对台当局的支持度上升。具体体现在近期通过的“国防授权法”草案和所谓“台湾旅行法”以及同意提供敏感的初步潜艇技术发展执照等等。
报道指出，两岸关系在蔡英文当局不正面承认“九二共识”的情形下形同冰冻。台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年指出，中国大陆对台当局采取“已读不回”的态度，两岸是“冷和”状态。
针对台湾当局领导人蔡英文日前有关言论，国台办发言人马晓光6月27日应询表示，其说法混淆视听，毫无事实依据，目的是要在两岸同胞之间制造敌意，企图挟洋自重，进一步升高两岸对抗。这样的图谋不会得逞，两岸同胞的骨肉亲情是离间不了的，企图遏制中华民族走向伟大复兴更是不自量力。
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