我国乳制品抽检合格率在99%以上 居食品行业前列

原标题：我国奶业质量安全水平大幅提升

本报成都6月28日电 （记者王浩）记者从第九届中国奶业大会暨2018年中国奶业展览会上获悉：我国奶业质量安全水平大幅提升，规模牧场的生鲜乳主要质量指标达到发达国家水平，乳制品抽检合格率稳定在99%以上，持续位居食品行业前列。下一步农业农村部将加强饲料、兽药等投入品使用监管，对全国奶站和运输车全部纳入全时段管理。

奶业生产方式加快转变，2017年奶牛规模化养殖比重达到58.3%，规模养殖成为主力军；奶牛年均单产达7吨，比2008年增加2.2吨，增幅接近50%，乳制品产量达2935万吨，乳品加工主营业务收入达3590.41亿元。农业农村部提出继续实施奶业振兴苜蓿发展行动，引进和繁育良种奶牛，加快散户、小区牧场化改造，支持家庭牧场发展，提高规模牧场养殖机械化、信息化、智能化水平，到2020年，实现100头以上规模养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上。

与会期间，中国奶业协会与会员企业共同发起成立“一带一路”奶业联盟，搭建政策沟通、信息交流、经验分享平台，实现奶业互利共赢。

责任编辑：吴金明