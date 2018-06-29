工人日报评鼓励市民弃领养老金：真为国家着想？

原标题：鼓励弃领养老金，是为国家着想？

据6月27日《新京报》报道，日前，江西宜春市一老年大学学员在该市人社局官网上建议：鼓励市民主动申请放弃领取养老金，我市市民要多为国家想，现在养老金紧缺，大家不能只顾自己不顾国家，这种只顾自己利益的行为，却不为国家考虑的个人，已经丧失了做人的基本资格，应该受到法律的严惩，建议没收财产，直接驱逐出境。官方回复：该建议不具可行性。

不知这位建议“市民主动弃领养老金”的老年大学学员，是否已带头弃领了自己的养老金，如果其确实这么做了，作为一种个人选择，外人当然无权干涉，或许也确实可以视为是在“为国家着想、分忧”。但如果因为自己愿意弃领养老金，便将这个意愿强加于他人，甚至试图以“没收财产”“驱逐出境”相威胁，未免太过荒谬。这种言论不仅缺乏对他人财产权、人身权的尊重，也忽视了其他老年人“老有所养”的需求和福祉。

或许，这位老年大学学员家境殷实，无需养老金养老，但对绝大多数老年人来说，养老金是他们维系“老有所养”的主要甚至唯一收入来源，一旦弃领，后果可想而知。

依据社会保险法，国家建立基本养老保险等社会保险制度，“保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。”如果老人被强制弃领养老金，既是对其权利的侵犯，也是对国家养老保险制度和责任的弃守。更不用说，就养老保险制度的基本运行而言，人们按期领取养老金是以此前长期缴费为前提的——“参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。”一面要求长期缴费，一面要求弃领，正常吗？如此建议不是在“为国家着想分忧”，而更像添乱。

毋庸讳言，囿于种种原因，目前我国个别地方养老金运行情况确实不容乐观，但这些问题只能通过相关改革的不断深化、相关制度的不断完善，逐步加以解决。相关部门也正在努力——“完善个人账户制度，健全多缴多得激励机制”“实现基础养老金全国统筹”“适时适当降低社会保险费率”“划转部分国有资本充实社会保障基金”等。在这种语境下，真正理性的建议只能是不断推动改革的深入和完善，而绝非诸如“放弃养老金”这类不科学也不合理的言论。

某种角度说，人们热议这一话题不是为了炒作奇葩建议，而是希望借此明确或者重温一下有关养老保险的制度和规定，了解自己的权益和待遇，同时可视为对相关部门履行职责、按时足额发放养老金的提醒。

责任编辑：吴金明