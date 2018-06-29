暴雨蓝色预警：鄂赣川等7省29日30日有大雨或暴雨

原标题：[暴雨蓝色预警]湖北江西四川等7省有大雨或暴雨
中国天气网讯 中央气象台6月29日06时发布暴雨蓝色预警：
预计29日08时至30日08时，湖北南部、江西北部、安徽南部、浙江北部、四川盆地西部和北部、甘肃东南部、陕西西南部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~120毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量30~50毫米，局地70毫米以上），局地并伴有雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；
2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；
3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
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