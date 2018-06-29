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高温黄色预警：京津冀29日最高气温可达37至39℃

高温黄色预警：京津冀29日最高气温可达37至39℃
2018年06月29日 07:03 央视新闻移动网
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　　原标题：[高温黄色预警]京津冀地区今天最高温可达37-39℃

　　中央气象台6月29日06时继续发布高温黄色预警：

　　6月29日至7月2日，京津冀大部地区仍将持续高温天气；30日起，江南、华南中东部等地35℃以上的高温范围将明显减小。

　　预计6月29日白天，北京、河北大部、天津、河南北部和东部、山东西北部以及重庆中西部、湖南东部、江西中南部、浙江南部、福建大部、广东大部、海南岛等地最高气温有35~36℃，京津冀地区可达37~39℃。

　　防御指南：

　　1、尽量避免午后高温时段的户外活动，对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

　　2、有关部门应注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾；

　　3、户外或者高温条件下的作业人员应当采取必要的防护措施；

　　4、注意作息时间，保证睡眠，必要时准备一些常用的防暑降温药品；

　　5、媒体应加强防暑降温保健知识的宣传，各相关部门落实防暑降温保障措施。

责任编辑：张义凌

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