天津圈子文化:有落马干部将黄兴国看成组织的化身

原标题：专题片揭露天津圈子文化：有落马干部将黄兴国看成组织的化身

“圈子文化本质上是宗派主义山头主义的表现，严重败坏政治风气，破坏党的集中统一，是对组织原则的公然挑衅。圈子文化不绝，是影响天津发展、影响干部队伍建设的顽瘴痼疾。”“利剑高悬 警钟长鸣”系列警示教育专题片《为了政治生态的海晏河清》解说称。

6月27日晚，《为了政治生态的海晏河清》专题片在天津广播电视台卫视频道首播。此前，6月26日下午召开的天津市领导干部警示教育大会上，与会同志观看了这部警示教育专题片。

该专题片从理想信念动摇、政治意识丧失、组织观念弱化、宗旨意识淡薄等方面，深入剖析了天津市受到严肃查处的10个违纪违法典型案件，揭示政治之祸是根本之祸，政治之毁是根本之毁，政治纪律之破是根本之破。

“不靠组织找靠山”

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，专题片将三位落马的60后正局级领导干部放到“组织观念弱化——信奉圈子 中途折翼”部分，以案说事、以案警示。这三人分别是：天津市城市基础设施建设投资集团有限公司原党委副书记、总经理段宝森，天津市地质矿产勘查局原党委副书记、局长尉永久，天津市机械设备成套局原党组书记、局长罗福来。

其中，专题片解说称，“段宝森为求个人升迁，一心想搭上高层领导。一次偶然的机会，段宝森结识了黄兴国的弟弟，于是赶紧贴了上去。”

天津市纪委监委审查调查人员介绍说，段宝森频繁与黄兴国的弟弟来往，经常一起吃吃喝喝，多次到千里之外黄兴国的老家，看望黄兴国的父母，连续4年到黄兴国老家拜年送礼。

段宝森在专题片中出镜时说，“想进圈子这种心理，想接近人家（黄兴国），通过接近人家（黄兴国）家属，然后得到人家（黄兴国）的赏识和重用。”

段宝森钻圈子想当官的目的，是为了攫取更大的利益。专题片解说称，“（段宝森）在诚基中心君临大厦项目审批中，收受好处，违规确定夹层不计入建筑面积、违规确定土地出让金收取标准，造成了巨额国有资产损失。”

尉永久的人生轨迹也因为攀附圈子而偏离正轨。

“2008年，尉永久作为中方谈判代表，参与引进空客A320总装项目，经多方努力，项目在津落成。尉永久以‘功臣’自居，自认为是空客（天津）总装有限公司一把手的不二人选，但未能如愿。”专题片解说称。

尉永久在专题片中说，“我认为我之所以没有被选择，不是因为我能力不够，而是我没有人、没有靠山，于是我就不再相信组织，就想找靠山，我就把身居高位的黄兴国作为我的靠山，把他（黄兴国）看成组织的化身。”

尉永久的人生轨迹由此偏离了正轨，“脚踏实地的作风丢了，热衷于找靠山、接天线，急功近利，从此一发不可收拾。”

天津市纪委监委审查调查人员介绍说，“作为浙江绍兴人的尉永久，凭借与黄兴国是同乡这层关系，攀上黄兴国这个靠山，利用年节的机会，送给黄兴国购物卡，还有大量茅台酒绍兴酒礼盒。”

“组织上多次找我调查，自己还是一而再再而三，蒙混过关，因为有靠山啊，自己就能够安然地不再被组织所调查。”尉永久说。

专题片解说称，“尉永久自以为背靠大树有阴凉，做事更加独断专行，为他人介绍项目、承揽工程，涉嫌索取、受贿500余万元。他未经党委研究，就擅自将一名科级老同事调入中小企业局并给予正处级工资待遇。”

天津市纪委监委审查调查人员披露，尉永久私自决定由其“老同事”管理的生产力促进中心，与天津某民企合资成立中小企业融资担保公司，因经营混乱造成650万元国有资产损失。

罗福来也是信奉圈子、挖空心思建圈子的反面典型。

“2016年，时任宁河区委书记的罗福来曾针对圈子文化问题，在全区领导干部大会上，义正词严提出要求，然而他本身却是个不失时机钻圈子、挖空心思建圈子的反面典型。”专题片解说称，黄兴国作为武清区代表团推举产生的人大代表，曾到武清区调研，给时任武清区区长的罗福来提供了直接接触黄兴国的机会。

罗福来在专题片中说，“2012年我当区长以后，他（黄兴国）通过他（黄兴国）秘书把我叫到他（黄兴国）办公室，见面以后他（黄兴国）就跟我说，我父母在老家就认天狮的药品和保健品，回来我让我兄弟跟你联系。”

专题片介绍，“罗福来意识到这是密切接近黄兴国的难得机会，把给黄兴国父母送药和保健品当作了大事来办，先后三次亲自到浙江送药品和保健品，他还借向黄汇报工作之机，多次送上和田玉件名贵字画等小礼物。”

据专题片介绍，罗福来还潜心经营属于自己的朋友圈、同学圈、官场圈，他还将这些圈子分为“核心圈”和“边缘圈”，其行为的恶劣与狡诈令人咂舌。

罗福来说，“自己也是对不熟悉的、不放心的，或者是跟自己比较远的人，也是坚决地不收受他们任何的礼金和礼物。但是，对比较信任的、身边的，包括体制内的、企业界的就放松了警惕，给他们办了事，也收了他们的钱。”

天津市纪委监委审查调查人员举例介绍称，“罗福来儿子结婚时，‘核心圈’的人送他100万，他毫不犹豫地就收下了，‘边缘圈’也有人送100万，被他坚决退回，减为50万，再减为20万，最后只收了5000。在武清区，先后有50多名干部因钻罗福来的圈子，给他送钱送物，违纪违法受到党纪政纪处理。”

天津政治生态的“顽疾”

段宝森、尉永久、罗福来三人本已身处要职，却仍千方百计厚颜无耻找靠山、钻圈子、搭圈子，试图在谋求升迁和私利上投机取巧走捷径。上述专题片解说称，“然而，他们机关算尽，可能得到一些眼前利益，但最终难逃被圈子套牢、作茧自缚、中途折翼的下场。”

事实上，专题片通过以案说事、以案警示的方式，呈现出的只是天津官场圈子文化的一个侧面。

圈子文化是天津政治生态的一大“顽疾”，也是天津市委着力解决的政治生态问题之一。

2016年6月29日至8月29日，中央第三巡视组对天津市开展了巡视“回头看”。2016年10月9日，中央第三巡视组向天津市委反馈巡视“回头看”情况时直言，天津“圈子文化不绝，政治生态遭破坏”。

随后，整治圈子文化成为天津市委着力解决的重点问题，“市委决定将圈子文化和好人主义问题作为巡视整改的重中之重、专项整治之首”。2016年11月15日，天津市委书记李鸿忠主持召开整治圈子文化和好人主义问题座谈会，面对面听取意见建议。随后，2016年11月21日，天津市委召开深入推进圈子文化和好人主义问题专项整治工作会议，从四个方面给圈子文化和好人主义“画像”，认清危害，坚决打赢专项整治攻坚战。

2016年12月26日，中央纪委网站发布了中共天津市委关于巡视“回头看”整改情况的通报。在通报中，天津市委将整改圈子文化作为重中之重。

通报称，圈子文化和好人主义破坏党的纪律，分散地方领导力量，弱化党的集中统一，挑战党的组织原则，是天津政治生态的“顽疾”。过去一个时期，市委常委会班子没有从政治纪律和政治规矩的高度看待圈子文化，对圈子文化产生的性质、根源和危害缺乏深入分析辨识，缺乏政治警觉。好人主义盛行，责任在市委、在市委主要负责人。市委常委会班子成员缺乏主动表达意见建议、在大是大非面前敢于亮剑的锋芒，这种政治原则性的弱化，一定程度上纵容和放任了圈子文化、好人主义。经过深刻反思、深入研究，市委决定将圈子文化和好人主义问题作为巡视整改的重中之重、专项整治之首。市委主要负责同志亲自抓，强力推动整改。召开座谈会和专项整治工作会议，深入分析圈子文化和好人主义对天津政治生态的严重危害，强调要把讲政治贯穿整改的各方面和全过程，决不允许在整治圈子文化、好人主义中再当“好人”、再犯错误。全市上下深化认识，发扬战斗精神，以刮骨之勇、雷霆之力、穿石之功抓好整改，形成狠抓整改落实的强大势能和合力，坚决铲除圈子文化和好人主义滋生土壤，净化和营造良好政治生态。

一是认真学习宣传贯彻党的十八届六中全会精神。第一时间召开市委常委会扩大会议进行传达学习，衷心拥护、忠诚捍卫习近平总书记在全党的核心地位，用核心的思想统一思想，用核心的意志统一意志，坚决维护领导核心的权威和党中央的集中统一。印发通知，对全市学习贯彻作出安排，各级党委（党组）普遍以党委（党组）会、中心组学习等形式学习习近平总书记在全会上的重要讲话精神，学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》。以电视电话会议形式组织2500余名党员干部集中收听收看了中央宣讲团党的十八届六中全会精神报告会。市委常委和市委有关部委负责同志组成“学习贯彻党的十八届六中全会精神市委宣讲团”，为基层单位作宣讲报告22场。12月11日至12日召开市委十届十次全会，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，讨论审议《关于牢固树立“四个意识”坚决贯彻落实党中央决策部署的实施意见》等五个文件。

二是开展“四个意识”集中教育。以学习贯彻党的十八届六中全会精神、增强“四个意识”为主题，举办5期轮训班，共培训1998名市管干部，学习纪律和出勤率都是历次培训班最好的，学员普遍受到教育、受到触动，收获很大。各区各部门各单位认真组织实施处级领导干部集中轮训，共培训2.5万人。把增强“四个意识”教育纳入各级党委（党组）中心组和各类党课的必学内容，各级党校、行政学院和干部教育培训机构普遍开展集中培训，实现应训尽训。

三是把民主集中制作为抵制圈子文化和好人主义的锐利武器。印发《关于在贯彻执行民主集中制中坚决克服好人主义的通知》，组织各级党组织对贯彻落实民主集中制情况进行专项检查，进一步严明重大事项决策规则和程序、“三重一大”事项边界，坚持重大事项集体研究、集体决策。严格党的组织生活，增强政治原则性，用好批评和自我批评武器，组织各级党组织对自身党内生活现状作一次认真自查自纠，共发现和解决问题6685个，建立完善制度规定6915项。

四是严肃查处涉及圈子文化和好人主义的问题线索。各级党委（党组）按照市委统一部署，把整治圈子文化和好人主义纳入“两学一做”学习教育，严肃认真搞好查摆、剖析和整改。纪检监察系统梳理信访举报等问题线索，共发现涉及圈子文化问题线索26件、好人主义问题线索8件，并作为纪律审查重要内容。

五是坚持正确用人导向。把政治标准放在首位，“首关不过，余关莫论”，让忠诚干净担当的干部得到褒奖和重用，让搞小圈子、团团伙伙、信奉好人主义的干部没市场、受惩戒。严格落实《关于进一步加强干部交流工作的意见》《关于进一步加强处科级干部交流轮岗工作的指导意见》，坚决破除小圈子积弊。把是否存在“拜码头”、“接天线”、搞小圈子影响用人导向等行为，作为干部考核考察的重要内容。在区县、乡镇领导班子换届中，要求各考察组有针对性地对干部是否存在搞小圈子问题进行考察了解。

责任编辑：张申