原标题：武警陕西总队司令员调整：周志国接替刘继敏

官方媒体近日公开的新闻报道披露了武警陕西总队司令员调整的信息。

据《陕西日报》报道，6月27日，陕西省国家安全领导小组在西安召开2018年第一次会议，传达学习习近平总书记在十九届中央国家安全委员会第一次会议上的重要讲话精神，听取全省国家安全工作情况汇报，研究部署相关工作。

报道提到，“省委书记、省国家安全领导小组组长胡和平主持会议并讲话。省长、省国家安全领导小组副组长刘国中，省委副书记贺荣，省委常委梁桂、徐新荣、王永康、庄长兴、杜航伟、姜锋、钱引安，省军区司令员杨志斌，副省长胡明朗，省法院院长李智，省检察院检察长杨春雷，武警陕西总队司令员周志国出席会议。”

上述报道披露，周志国已接替刘继敏担任武警陕西总队司令员职务。

此前，刘继敏于2017年6月担任武警陕西总队司令员。

责任编辑：张申