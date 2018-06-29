原标题：国民党将启动行动中常会应对选战 吴敦义领军誓师
中新网6月29日电 据台湾《联合报》报道，2018年底台湾县市长选举国民党完成提名布局后，选战逐渐白热化。27日国民党召开中常会，在与会人士建议下，国民党中央党部决定启动行动中常会，前往重点县市造势；国民党党中央也将召集22县市长提名参选人，在7月召开大型辅选会报，由吴敦义亲自主持。
资料图：国民党党主席吴敦义。 中新社记者 吴晟炜 摄
国民党将于8月19日在台湾新北市板桥举办代表大会，原本设定是国民党首场大型造势活动，吴敦义将为县市长参选人授旗，并宣示年底选战从新北市出发。但为应对选情变化及党内期许，国民党决定7月11日提前邀请召集参选人在中央党部召开辅选会报，随后举行联合誓师造势记者会。
另外，国民党中央党部将启动行动中常会辅选列车，吴敦义特别要求地区均衡、鼓舞士气，并应对年底选举。国民党党中央将针对行动中常会的时程、地点等展开规划，不排除采双线进行，视各县市选情需要，邀请县市长参选人到中常会专题报告，或是将中常会移师地方举行。
提出行动中常会建议的国民党中常委江硕平表示，建议下乡办中常会时要邀请当地县市长、民意代表、乡镇市长、里长参选人以及基层党员、社团，扩大参与讨论，达到选举造势目的。
事实上，国民党中常委吴陈琼秋在去年10月曾建议重启行动中常会，前往国民党选情艰难的台湾南部选区的高雄市、台南市举行，但因国民党党经费资源不足，经评估后并未采纳。
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