超人李嘉诚退场 37年来他为汕头大学带来什么？

原标题：李嘉诚的汕大往事：超人退场，37年来他为这所大学带来什么

6月29日，李嘉诚参加汕头大学毕业礼之后，辞去汕头大学校董会名誉主席一职，交棒给二儿子“小超人”李泽楷。

汕头大学校董会名誉主席是他辞去的最后一个社会职务，而这也是他在汕头大学的最后一次演讲。

今年5月10日，90岁“超人”李嘉诚在长和及长实股东大会后宣布退休，转任集团资深顾问，将规模达千亿美元的商业帝国交棒长子李泽钜。

2013年6月28日，李嘉诚以校董会名誉主席身份出现在汕头大学里。视觉中国 资料图

李嘉诚为人处世极为低调，但他任何举动乃至生活细节均引人注目。早年，他富有好莱坞式情节的财富故事和时代风云用各种未经本人授权的传记，连同他鼻梁上的黑框眼镜和招牌式的笑容，传播到了全世界。

作为一名富有传奇色彩的时代风云人物，“李超人”退场不免引来一阵唏嘘感叹。

“我相信李嘉诚家族可以继续把汕头大学做好。”昆明理工大学管理与经济学院教授黎尔平对澎湃新闻（www.thepaper.cn）称，他曾在汕头大学法学院任教四年，对于汕头大学拥有别样的情感。

“要办得更加开放一些”

6月27日晚，由汕大学子精心制作的“李嘉诚，带你一起回顾汕大的集体记忆”H5页面在汕头大学校友之间流传，表达了对李嘉诚和这所学校历史的纪念。

这个饱含深情的新媒体产品第一幅照片是1980年12月21日，时任广东省委书记（当时设第一书记）吴南生与李嘉诚、蚁美厚和庄世平等一行乘专机莅临汕头勘察校址的合影。

这是汕大历史较为珍贵的一张照片，李嘉诚是以爱国华侨的身份返回故乡，准备着手创办汕头大学，爱国人士蚁美厚和庄世平等人陪同勘察，当时李嘉诚苦于没有资金，庄世平提议在香港建立基金会，此举为化解了资金问题。庄本人也是金融大亨，家世显赫，他后来将上千亿身价无偿捐献给国家，没有汽车，不置房产，直至去世时仍住着员工宿舍。

早年，英国财团几乎垄断香港经济。上世纪六七十年代是香港经济黄金年代，华人富商群雄并起，包玉刚、李嘉诚、郑裕彤、霍英东、郭德胜、李兆基等人，纷纷在地产中崛起，获得丰厚的回报。做实业起家的富商包玉刚、李嘉诚更掀起收购大战，将香港电灯、九龙仓码头等收入麾下，成功吞并英资和黄与会德丰。到了80年代，香港华商的资本已全面进驻香港公用事业，控制了交通、电信、零售等各行业。

在这个关键时期，中国内地推动改革开放，百废待举，海外华侨借到中国大陆投资之际，也捐资办学，投身公益，李嘉诚在如此情景下创办汕头大学。

1981年，汕头大学经国务院批准成立，筹建过程并没有现在想象的那么顺畅。

根据传记作家李丹丹撰写的《翘楚传记——李嘉诚》一书记载，住房年久失修，供电不足，晚上要凭借蜡烛和煤油灯，没有自来水，只能饮用井水，从市区到校区没有直达公路，泥土路面坎坷不平。除由李嘉诚提供给筹委会办公室一辆面包车和24辆中巴车外，风尘仆仆的创业人员只能用自行车和租借的敞篷车上下班和联系工作，电话只有两部，经常断线，而筹建校内没有商店，只有几个农家小贩在卖些零食。

最艰难的是1983年，香港受到经济危机的影响，长江实业的业绩不佳，外界猜测汕头大学建设可能会流产。

关键时刻，李嘉诚说话了，表明一定要把汕大办起来。

2015年6月26日，广东汕头，李嘉诚出席汕头大学毕业典礼。视觉中国 资料图

1983年秋季，汕头大学中文、法律、外语三系正式招收新生入学。同年，教育部批准汕头医专改办为汕头大学医学院。

1983年10月10日，汕头大学第一期工程开建。开工不久，为了方便汕大与世界各个大学的学术交流，李嘉诚捐资数千万成立了香港汕头大学基金会有限公司，为派遣出国留学生提供充足的经费保证。

1984年1月1日，汕头大学举行奠基典礼，李嘉诚出席并剪彩，并对现场声称“要将汕大办成一流大学”。

1986年5月，汕头大学第一期工程胜利完成，它以高质量和香港速度创造了“全国第一”。也正是在这一年，香港度过了经济危机，李嘉诚决心继续推进汕头大学加快发展，他给时任中央军委主席的邓小平写信，表达了自己的意愿和请求。同年6月20日，邓小平在人民大会堂接见了李嘉诚，并对他爱国爱乡之举表达了感谢，同时指出“汕头大学要办得更加开放一些，逐步办成国家重点大学”。

此次会见对推动汕大建设起到关键作用。几天后，国家教委在广东召开了全国八院校支援汕头大学师资的工作会议，确定对口支援汕头大学师资的院校有中国人民大学、复旦大学、南京大学、东南大学、厦门大学、中山医科大学（2001年与中山大学合并）、中山大学和华南理工学院八所高校。随后，国家教委商定对口支援汕大几十名教授、副教授、系主任和学科带头人。

汕头市政府也相应成立支援汕大委员会，并在教育经费极度紧张情况拨付了200万元人民币。

1986年10月7日至9日，李嘉诚第四次到汕头大学去考察。那些年，他一直极力争取国家相关部门对汕大的支持。

为了落实邓小平“把汕大办得更开放些”指示。1987年2月10日，汕头大学成立校董会，李嘉诚被推举为校董会名誉主席，吴南生为主席，庄世平、黄丽松、林川、林兴胜为副主席，同时汕大试行校长负责制，这在中国当时的体制环境可谓开风气之先。

2017年6月27日，广东汕头，李嘉诚出席汕头大学毕业典礼。视觉中国 资料图

一所“海派”大学

身为汕大校董会的名誉主席，李嘉诚对这所学校倾注了大量心血，无论是学校建设，抑或教师队伍培养，还是学生们的成长，他都十分关心，并且很多事都亲力亲为。

1990年2月8日，汕头大学举行落成典礼，前来参加庆典接近2000人，李嘉诚带着大儿子李泽钜、次子李泽楷前来参加活动。

李嘉诚对于这所这所大学给予的情感和用心，从学校的总体规划便能看到用心，虽然汕大的校园不大，但很精致，有“高校建筑之花”的美誉，校园不少的景致是由国际级大师特别设计。汕头大学新校门和真理钟由美籍华人设计师林徽因的侄女——林璎（Maya Lin）设计，她曾获得美国国家艺术奖章；汕头大学图书馆被称为“亚洲最美图书馆”，它由亚洲最具影响力设计大奖获得者陈瑞宪设计，也是李嘉诚亲自指定的设计师；汕大新主体校园由世界级设计师雅克·赫尔佐格与皮埃尔·德梅隆规划。

别小看大学校园的建筑，它本身就是对学生一种潜在而无形的美学教育。

“既有美感又富意境，会触发人的思考。日月潭水库上的铜人，行政楼外爬满外墙的绿植，图书馆分散各个角落的小黄灯等，它的建筑和公共设计让人很容易感受到设计者想表达什么，有一种温暖人心的气息。”汕头大学一名教师对澎湃新闻称，她曾在汕头大学读书，2012年毕业，后留校任教。

如果建筑只是一种视觉上的体现，那么先进的教育理念则对学生是一种思想上的改变。

相比中国内地很多高校，汕头大学在教学上更加“海派”，特别注重学生的国际化视野和能力，邀请了大批国际知名教授到学校任教，很多授课都是全英文，这对学生的英语能力有着很高的要求。

李嘉诚的二儿子“小超人”李泽楷。东方IC 资料图

汕头大学是中国内地第一家在本科阶段推出“书院”制的大学，学校已拥有三所书院，所谓书院制是实现通识教育（素质教育）和专才教育相结合，核心是立德树人，这是对中国高等教育改革一次积极实验。

“汕大的学分制是相对比较自由，学生有很大的自主权决定在哪个学期修读哪些课程，而课程的设计也是人文与科学兼具，尤其很多外国老师或有境外进修经历的老师提供的课程的确开阔我的眼界，让我学习从不同的视角看问题，培养多元文化意识和国际视野。根据我自己个人的感受，汕大的教学理念比较强调培养学生的公民意识，社会服务意识，还有多元文化的包容精神。”上述汕大教师称。

不仅如此，在李嘉诚基金会和社会各界人士的支持下，汕头大学已与10多个国家和地区的50多所顶级大学建立合作关系，以庞大系统国际化办学战略，让更多学生都有走出去的交流机会，此举至关重要。

汕头大学应该也是中国内地少数有年报并将之公开的高校，每年学校都将财务报表，通过官方网站方式向全社会公开，以供查询，这个举动培养了师生一起共同治校的意识。

在过去多年里，中国所有高校都在纷纷教育产业化或者扩招，唯独汕大特立独行，为了保证正常的教学质量，从不扩招。

可能正是李嘉诚带进来的“校董会”治理结构和先进教育理念，让这座仅有37年历史的大学，得到了社会各界的认可和好评，获得无数荣誉。2017年4月，中国大陆仅有两所大学进入世界年轻大学世界排行榜，汕头大学位列其中。

这或许才是李嘉诚所愿意看到的汕头大学。

责任编辑：吴金明