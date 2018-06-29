李嘉诚参加汕大毕业典礼并致辞 告诫学生要谦卑

原标题：李嘉诚参加汕大毕业典礼并致辞，告诫学生要“谦卑谦恭谦虚”

2018年6月29日，汕头大学2018届毕业典礼暨颁奖礼于上午举行，该校校董会名誉主席李嘉诚出席了毕业典礼，并发表演讲。东方IC 图

“今天之后，我会退下汕头大学（校董会）名誉主席的职务，在这心爱的大地上推动教育改革的使命，将交由小儿泽楷和基金会同仁接力。同理心和慷慨良心，是一种选择，个人满足感，难以言传。大家同心，可实现更大的梦想。”6月29日上午，汕头大学隆重举行2018届毕业典礼，该校校董会名誉主席李嘉诚在致辞中正式宣布从汕大“退休”，由次子李泽楷接任相关职务。

毕业典礼上，获得李嘉诚基金会卓越教学奖的汕大教师林小苹，在发言时特意向李嘉诚表达了感谢，称其永远是汕大人心中的“诚哥”，并欢迎他以后“常回家看看”。这句话引来阵阵掌声和欢呼声。

在李嘉诚上台致辞前，学生们大呼“诚哥我爱你”。“非常感谢李嘉诚先生。没有他还有基金会的支持，汕大学生就不会有这么多的发展机会。”6月29日，该校大四毕业生罗伊晴告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）。

据公开资料显示， 汕头大学是1981年经国务院批准成立的综合性大学，是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的大学，也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。

“同学们一张张笑脸，是我永恒的鼓励”

“很高兴在这特别的一天有缘份共聚，分享毕业同学们的兴奋。今天对我也是难忘的一天。我年轻时经历贫病战争，令我悟出有感恩之心的价值。今天我们有数不尽感恩的原因。”李嘉诚在致辞中号召毕业生为汕头大学鼓掌，称“她永远是我们生命中的一部分”。

他告诫毕业生，要探求不一样的方法，才可寻找到有价值的量变。“建立自我，关键态度是‘谦卑、谦恭、谦虚’。”李嘉诚称，谦卑具有修复、激励功能，它是虚伪自大和傲慢综合症的预防针；有思想，有智慧带谦虚修为的人，是有量度、能长期处理复杂压力的问题解决者；谦恭的人常带好奇、开明，自胜者强是充实人生的灵丹妙万方。

“有人认为我这把年纪，时间不再没有方向，时间就是当下。晚上仰望星空，让我了解人的渺小，在漫漫长路上，很多时候也感到沮丧无力，但为了明天，我依然披上战衣，去思考、去感受、去行动，永不言倦。”李嘉诚称。

他在致辞中回忆，38年前，在一片荒芜田地上创办了汕头大学。“尽管被人嘲讽是愚公移山。但我坚信只有推动教育改革，初心的许诺才能实践。我要感谢一直支持我的朋友，是你们令我这孤独激情路上不感孤独。每次来到汕大，同学们一张张笑脸和爱，是我永恒的鼓励。”

这是90岁高龄的李嘉诚连续17年参加汕大毕业典礼。汕大学生毫不掩饰对于李嘉诚先生的“热爱”。6月28日上午，李嘉诚抵达学校时，便受到同学们的夹道欢迎。同学们为他献上鲜花，打出创意标语，用自己的方式表达对李先生的欢迎和感谢。

“非常感谢李嘉诚先生。没有他还有基金会的支持，汕大学生就不会有这么多的发展机会——现在汕大英语教育做得很好，包括很多外出交流机会，我觉得都是跟李嘉诚以及基金会有着分不开的关系。”6月29日，该校大四毕业生罗伊晴告诉澎湃新闻。

毕业典礼上，获得李嘉诚基金会卓越教学奖的汕大教师林小苹发言时特意向李嘉诚表达了感谢。“请允许我以一名汕大老教师的身份向李嘉诚先生致以深深的敬意，感谢李先生一直以来对汕大的无私捐资和鼎力支持，您永远是汕大人心中的‘诚哥’——欢迎‘诚哥’以后常回家。”讲完这句，现场响起掌声和欢呼声。

毕业生代表黄艳婷从李嘉诚手中接过了“汕头大学奖章”，她在随后的演讲中也大声向李嘉诚致敬，“我们永远爱您，希望您多回来看看”。

“知道什么叫天高地厚，内心的天空，也要懂得探究知道什么是海市蜃楼……我们懂得学问没尽头，学会怎么做事，在学做人的操守”李嘉诚曾花钱买下《光辉岁月》的版权，请来林夕填词，改成汕大新校歌——《大学问》。 2008年，汕大学生在毕业典礼上为李嘉诚献唱了一首《大学问》，他被突如其来的惊喜所感动。今天，汕大毕业时同样在最后齐声唱了这首校歌。

对汕大有着“超越生命的承诺”

此前，他在香港电台制作的纪录片中曾表示，人才最重要，由于年少失学的经历，自己对教育格外重视。

汕头大学是1981年经国务院批准成立的综合性大学，学校得到著名爱国人士及国际知名企业家李嘉诚先生的鼎力相助。目前，李嘉诚基金会对汕头大学的支持款超过100亿港元。

李嘉诚对汕头大学的投入也不只有金钱，在汕头大学创办的最初10年，李嘉诚每次到汕大都工作至凌晨两三点。为了为支持学校发展，他还动用了自己的海外关系和资源，聘请李政道、丁肇中、杨振宁等诺贝尔奖得主和陈省身、丘成桐等世界级大师到汕头大学担任客座教授或兼职教授。此外，他至今还坚持参加汕头大学每一年的的毕业典礼。

2017年11月28日，李嘉诚在汕头大学的基金会办公室已经被摘牌的消息传出。该消息称，李嘉诚一直以来都是直接资助几个学院，拒绝校方“资金要先通过学校，再到学院”的要求。学校以“学院聘请教授、教师，或者举办活动都应先通过学校批准”卡住了学院的脖子，双方就此问题达不成一致意见，李嘉诚就此撤退。

不过，这一消息很快就遭到了汕头大学和李嘉诚基金会方面的否定。李嘉诚基金会曾向澎湃新闻回应：我们对这个消息感到莫名其妙。李嘉诚基金会按国家2017年对境外慈善机构的注册及办公室的最新规定，把基金会在国内的数个办公室合并搬到深圳。众所周知李先生对汕头大学是超越生命的承诺，更在基金会内特别为汕头大学基金会作独立立项。

广东省教育厅有关负责人彼时接受南方日报记者采访时也予以“辟谣”，称在上一轮投入的基础上，李嘉诚基金会和广东省政府近日达成新合作：2018年开始，未来8年李嘉诚基金会捐资20亿元，省政府除正常拨款外配套8亿元（每年1亿元），支持汕头大学加快发展。

今年3月16日，李嘉诚宣布将于今年5月10日股东大会后正式退休，并由长子李泽钜接棒长和系。同时，今年将辞去汕头大学校董会名誉主席的职务，并由次子李泽楷接任。他强调“基金会对于汕头大学的投资将会继续”。“今年基金会给予汕头大学一个大项目很多支持。基金会对汕头大学的支持（时间）会比我长。”

附李嘉诚讲话原文：

建立自我 追求无我

汕头大学毕业典礼致词

——李嘉诚

尊敬的黄宁生主席，各位领导、校董，各位嘉宾、老师，亲爱的同学、家长，各位同事、朋友：很高兴在这特别的一天有缘份共聚，分享毕业同学们的兴奋。今天对我也是难忘的一天。

我年轻时经历贫病战争，令我悟出有感恩之心的价值。今天我们有数不尽感恩的原因。

让我们以雷鸣掌声，感谢老师，感谢父母；最重要，希望大家为汕头大学鼓掌，她永远是我们生命中的一部份。

毕业的同学带着汕大创意自强的信念走进世界，有越级打拼的勇气，冲破命运迷宫，把有限变无限，击退蔓延处处的平庸傲慢，建设希望，重塑世界。环境不是牢笼，在各行各业，你有实践力——把科技、现代化及工业化的优势，揉合成新。你有检视力，知道如何守常持变，厘清障碍；面临抉择，掌握进退，处变不惊。

你们是有追梦能力的幸运儿，你们眼中的世界是什么模样的？汕头大学“建立自我，追求无我”的理念对你重要吗？在林林总总“做好人”“做好事”的口号中，一个自我中心的人看世界，和真诚有本心的人看世界不同。超级出众的人会常常问自我是 Prince Charming或是 Prince harming？你是魅力、功效之星，还是滔滔大论、制造问题的人？

现代环境的新挑战，因循难立新，在平庸圈套的死胡同徘徊，徒然浪费资源事倍功半；要探求不一样的方法，才可寻找到有价值的量变。建立自我，关键态度是“谦卑、谦恭、谦虚”。谦卑具有修复、激励功能，它是虚伪自大和傲慢综合症的预防针。有思想，有智慧带谦虚修为的人，是有量度、能长期处理复杂压力的问题解决者，他们意识到自己的观点，并非唯一有效可行的选择。

谦恭的人常带好奇、开明，自胜者强是充实人生的灵丹妙万方。

立志要改变世界的人，有实质良心和才华同样重要，你的领导能力能否服务好理想？ 你的深度与宽度决定你是解决问题的人，还是问题本身；区分你是启发别人的天使还是把主观强加于别人的牛魔王。

有人认为我这把年纪，时间不再没有方向，时间就是当下。晚上仰望星空，让我了解人的渺小，在漫漫长路上，很多时候也感到沮丧无力，但为了明天，我依然披上战衣，去思考、去感受、去行动，永不言倦——继续公益求变寻找更好。

亲爱的同学们、校友们，38年前，这里原是一片荒芜田地，创办汕头大学。

尽管被人嘲讽是愚公移山，但我坚信只有推动教育改革，初心的许诺才能实践。我要感谢一直支持我的朋友·是你们令我这孤独激情路上不感孤独。每次来到汕大，同学们一张张笑脸和爱，是我永恒的鼓励。

今天之后，我会退下汕头大学名誉主席的职务，在这心爱的大地上推动教育改革的使命，将交由小儿泽楷和基金会同仁接力。同理心和慷慨良心是一种选择，个中满足言传。大家同心，可实现更大的梦想。

过往一切深熔心上，向前眺望，我总是对大家能成就的未来带着期盼，同学们，ARE YOU READY？一生以理智、道德和诚信、致力为世界带来尊严和机遇。建立自我，追求无我，活出真正胜利的人生。

让我再次为同学们送上鼓励：今天你以汕大为荣，明天汕大以你为荣。

谢谢大家！

二O一八年六月廿九日

责任编辑：吴金明