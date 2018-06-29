傅政华:把证明的责任推给群众是履职不到位的表现

原标题：傅政华：把证明的责任推给群众，是政府履职履责不到位的表现
司法部部长傅政华6月29日在国务院新闻办公室新闻发布会上表示，把证明的责任推到群众的身上，是政府的履职履责不到位的表现，是为人民服务意识淡薄的表现。
近日《国务院办公厅关于做好证明事项清理工作的通知》正式对外发布，对证明事项清理工作作了全面部署、提出了明确要求。本次清理的对象是法律、法规、规章和规范性文件设定的证明事项。要求在2018年底前完成清理工作。
傅政华介绍，近年来在北京、上海、江苏、浙江，以及江西、重庆、云南、青海8个地方和公安部、司法部、人力资源社会保障部、自然资源部、住房和城乡建设部，8个地方、6个部门，先后都对证明事项进行了清理工作。深化“减证便民”行动，也取得了明显的成效。其中北京三批先后取消了201项证明事项，江苏省市县三级累计减少了256个证明事项，浙江省市县三级累计减少了591个证明事项。从这些数字就可以看到，它充分了显示了各地各部门坚决贯彻党中央、国务院决策的实际行动和他们的工作力度，也取得了很好的社会反映。
傅政华介绍，从这些实践看，一些地方和部门确实存在着“奇葩”证明、循环证明、重复证明这些问题，这说明“减证便民”抓的是准的，充分反应了人民群众的反映和期待。
傅政华举例说，比如结婚和身份证明同为一个人的证明，三次就业未成功的证明，办理离婚时需要提交自己为正常人的证明等等，有的明明有户籍薄，有结婚证、低保证，还要求开家庭关系、婚姻关系、低收入证明，重复证明一件事，“实际上这些大家都知道，是把证明的责任推到群众的身上，是政府的履职履责不到位的表现，是为人民服务意识淡薄的表现。为此，根据党中央、国务院的统一部署和要求，我们专门组织各地区、各部门开展此次证明事项的集中清理工作，这些清理工作我想是一个逐步深化的、是一个渐进的过程。这次推动，是在原有的基础上进一步的深化。”
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