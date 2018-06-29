这名新任国家中医药管理局党组书记 是妇产科专家

原标题：这名新任国家中医药管理局党组书记，是一名妇产科专家

当选广东省副省长半年后，曾掌舵南方医科大学的女干部余艳红奉命北上。

据国家中医药管理局官网6月28日晚间消息，国家中医药管理局召开领导干部会议。中央组织部副部长周祖翼宣布了中央关于国家中医药管理局主要负责同志任职的决定，余艳红任国家中医药管理局党组书记、副局长，于文明任国家中医药管理局局长。

国家卫生健康委员会党组书记、主任马晓伟主持会议并讲话。国家中医药管理局副局长马建中、王志勇、闫树江出席会议。

上述官方消息披露了国家中医药管理局新班子组成人员，其中值得关注的是余艳红任国家中医药管理局党组书记、副局长职务。

余艳红表示，“坚决服从党中央决定安排，衷心感谢党中央的信任……大力推动中医药事业传承创新发展，不断满足人民群众对中医药服务的需求。作为国家中医药管理局党组书记，将切实担负起管党治党第一责任人职责，努力把局各级党组织锻造得更加坚强有力，为推动国家中医药事业传承创新发展提供坚强的政治和组织保证。”

公开资料显示，余艳红，女，汉族，1962年10月生，湖南邵阳人，1993年9月加入中国共产党，1983年8月参加工作，湖南医科大学医疗系妇产科学专业毕业，研究生学历，医学博士，教授，主任医师，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。

作为一名医学专家，余艳红擅长于围产医学，在妇产科急危重症及高危妊娠的抢救和处理，以及产前诊断等方面有较深的造诣。

余艳红2004年后在南方医科大学历任附属南方医院妇产科主任，附属南方医院副院长、党委委员，南方医科大学党委常委、副校长，2013年出任南方医科大学党委副书记、校长，直至今年1月当选广东省副省长。

根据广东省政府官网提供的信息显示，余艳红在该省现有8名副省长中排名最末，负责民族宗教、民政、人力资源与社会保障、卫生计生、食品药品监督管理、妇女儿童方面工作。

此外，在本月中旬公布的国务院防治艾滋病工作委员会组成人员名单中，余艳红也名列其中。

与余艳红搭档担任国家中医药管理局局长的于文明出生于1963年6月，山东单县人，中国农工民主党中央委员会第十三届中央委员会委员，第十届全国政协委员。

于文明长期在中医药领域工作，曾任中国中医药报社记者、编辑、部门主任，中国中医药科技开发交流中心主任，2004年出任国家中医药管理局副局长。

根据今年3月公布的国务院机构改革方案，组建国家卫生健康委员会，作为国务院组成部门。国家中医药管理局由国家卫生健康委员会管理。

随后，3月28日，国家中医药管理局召开干部大会，通报了中央关于王国强不再担任国家中医药管理局党组书记、局长的决定，国家卫生健康委员会党组研究决定由委党组成员、副主任曾益新分管国家中医药管理局，国家中医药管理局党组成员、副局长马建中负责局日常工作。

责任编辑：张义凌