原标题：香港将推新规：携超额财物未申报最高罚50万港元

中新网6月29日电 据香港《文汇报》报道，香港海关28日表示，香港将自7月16日起实施《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》（俗称R32制度），以打击黑钱及恐怖分子的不法跨境融资活动。任何人士若于香港入境时身上携带总价值高于港币12万元（或等值外币的现金）或不记名可转让的票据，如支票、承付票或债券等，均须向海关主动申报，否则将触犯法律，最高罚款50万元（港币，下同）及监禁两年。

香港海关新增4只拉布拉多钞票搜查犬。图片来源：香港《文汇报》 记者彭子文/摄

香港海关表示，条例实施后，港人或旅客入境时如携带大量现金类物品，须主动向海关作出书面申报，而在指明管制站以外地方抵港或即将离港的人士，则须在海关人员抽查的要求下，披露是否携带大量现金类物品，并作出书面申报。

此外，进口或出口属同一批次货物的现金，7月3日起须透过“现金类物品申报系统”以电子方式预先向海关申报。如成人知悉其陪同的未满16岁人士身上携带超过12万元，该名成人有法律责任为他申报或披露。

至于在香港国际机场过境的旅客、航空转运货物、过境货物及邮件等，则毋须就现金类物品作出申报或披露。

香港海关助理关长（边境及港口）何佩珊表示，7月16日起实施条例后的首3个月为宽限期，如市民不小心触犯条例，海关会作出书面警告，首次违例者会被罚款2000元以作警醒，若再犯则会采取执法行动，将其直接转交至法庭处理。违例者可处最高罚款50万元及监禁两年。

何佩珊表示，整个申报过程在正常情况下需时约2、3分钟，旅客只要填写简单申报表，如姓名、证件号码、携带现金数量和票据数据等。“如家庭出外旅游，可能所有现金均由一人的行李箱所保管，但分摊开和认领后，其他家庭成员每人所拥有的金额不超过12万元，针对这种特殊情况则毋须申报。”

何佩珊指出，香港海关将增加54个额外职位以配合条例实施，另加入了4只钞票搜查犬，它们均对市面上流通货币的特定油墨有专门训练，能准确地找出超过一定数量的纸币。

责任编辑：张申