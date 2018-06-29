2022年取消乘用车外资股比限制 国内车企面临挑战

原标题：2022年取消乘用车外资股比限制：利于国内车企应对挑战

6月28日，国家发改委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018版）》。

与上版负面清单相比，2018年版外商投资准入负面清单，对汽车领域对外开放的路线图和时间表作出明确安排——2018年取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制，2020年取消商用车外资股比限制，2022年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。

按照此前汽车产业政策规定，汽车整车、专用车、农用车和摩托车中外合资生产企业中的中方股份不得低于50%；一家外企在华同类产品最多拥有两个合作伙伴。

“逐步加大开放力度，给予相关行业一定过渡期，进一步增强开放的可预期性。”国家发展改革委有关负责人说。

此前，中国汽车工业协会秘书长助理许海东曾对澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者分析称，距离时间表的全面放开，给了乘用车生产企业五年缓冲期，对业界来说挺不错的。从次序来说，从专用车、新能源车再到商用车，最后开放乘用车的落实顺序，也有助于中国汽车工业做好准备，应对挑战。许海东预计，5年后，汽车行业内的竞争将更加激烈。

“进入新时代，外商投资呈现出涌向高技术服务业、高端制造业等高端产业的趋势，顺应新趋势加快市场准入改革和优化营商环境，是中国政府按照自身发展逻辑和基于历史经验的主动选择。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生对新华社记者说。

新华社报道续称，大幅放宽汽车等高附加值产品制造业的市场准入，既能直接增加高档汽车等高质量产品的供给，更有利于推动上下游本土企业在和外资企业的竞争和合作中加大研发投入和创新经营理念，有效提升产品和服务的质量与技术水平。

事实上，早在2018年版外商投资准入负面清单正式发布前，中国汽车工业进一步开放的春风已经拂面而来。

2017年6月，江淮汽车发布公告称，安徽江淮汽车集团股份有限公司及大众汽车（中国）投资有限公司各自持股50%，成立江淮大众汽车有限公司。当时，大众汽车在华已经有一汽大众及上汽大众两个合作伙伴。

责任编辑：吴金明