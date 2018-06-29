原标题：国防部一连串的霸气表态 这次“台独”要注意了

[环球时报报道 本报记者 刘 扬]美国防长马蒂斯的首次访华将一向备受瞩目的中美两军关系再次推向关注高点。而近来不断传出的“台美将在所罗门群岛搞海上医疗救援演习”“考虑租借太平岛给美方”的杂音则让涉台话题成为焦点。在28日下午举行的中国国防部例行记者会上，国防部新闻发言人吴谦大校向中外记者集中回应了大量敏感话题。他的不少霸气回应获得媒体记者的集中点赞。

在回答《环球时报》记者有关台美今年8月将在南太所罗门群岛进行海上医疗救援合作演习的提问时，吴谦表示，中方坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，这一立场清晰明确。

最近岛内有“绿营”智库学者提出，以人道救援名义把太平岛一部分租借给美军使用。吴谦回应称，“关于你说到的有关太平岛的提议，我认为这种提议是十分危险的。任何有损中华民族利益的言行，都将遭到海峡两岸所有中国人的坚决反对。中国人民解放军将坚决捍卫国家主权、安全和领土完整。”

而当媒体就美国参议院6月通过新版《国防授权法案》，建议美军适当参加台湾军演一事提问时，吴谦直接以“挟洋自重没有出路，以台制华注定徒劳。我们要求美方慎重处理涉台问题，不要‘搬起石头砸了自己的脚’”这样的霸气言语进行回应。

针对台媒报道的解放军首次派出号称“中华神盾”的052C型驱逐舰执行绕台任务，但台防务部门闷不吭声的消息，吴谦表示，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害；我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。

除了涉台话题，中美两军关系也是记者们提问的重点。吴谦首先介绍了美国防长马蒂斯访华达成的共识。他说，美防长访华期间，中美双方就国际地区形势、两国两军关系及朝鲜半岛、台湾、海上安全等共同关心的问题深入交换了意见，就下一步加强两军各层级交往、增进军事互信、深化务实合作、管控风险挑战等达成共识。有记者追问，“谈到台湾问题时，中方向美方传递了什么信息”？吴谦回应称，中方愿与美方一道，做大中美共同利益的蛋糕，妥处矛盾分歧，管控风险挑战，把握两军相互尊重、合作共赢的大方向，推动两军关系成为两国关系发展的重要稳定因素。

最近中美经贸摩擦以及中兴事件发生后，在军用领域是否存在军用芯片等高技术领域被人“卡脖子”让军方“气短”的情况呢？吴谦表示，中国在发展武器装备方面始终坚持独立自主、自力更生、自主创新的原则，我们有智慧、有能力研制和发展维护国家安全需要的武器装备，过去的历史证明了这一点，现在和将来依然也是如此。

中美两军之间的互动关系并非只有碰撞。当天公布的一则消息让人看到，在当前复杂国际形势中，中美两军关系向前发展的一面。吴谦证实，美国防长马蒂斯在访华会谈中，正式邀请中国国防部部长魏凤和年内访美，魏凤和愉快地接受了邀请。两国防务部门就此保持着密切沟通。

除了警告岛内“台独”势力，国防部发言人当天一个非常有力度的回怼让在座记者印象深刻。据澳大利亚媒体之前报道，澳军舰在访问斐济期间遭中国“间谍船”监视。吴谦表示，澳媒报道“纯属无中生有、异想天开”。坦率地说，澳媒可能过高估计了自己国家的实力。中方既没有理由、也没有必要对澳舰进行所谓的监视行动。澳媒这种通过歪曲报道博取眼球的做法，实际上暴露了自身缺乏常识、缺乏自信。他最后强调，“新闻自由不等于胡编滥造”。

吴谦在当天的记者会上还介绍了解放军扩大“朋友圈”的一系列最新成果：6月26日至7月10日，首届中非防务安全论坛在中国人民解放军国防大学举行；和平方舟医院船将出访11国，锻炼提高我海军远海卫勤保障能力；俄陆军总司令将于7月访华；解放军仪仗方队将参加白俄罗斯独立日阅兵；西部战区副司令员将于近期率边防代表团访问印巴，中印两国边防军人在国际瑜伽日一同练瑜伽；中国和东盟十国年内将举行海上联演；今年8月，上合组织联合反恐军事演习将在俄罗斯车里雅宾斯克州举行……▲

责任编辑：张义凌