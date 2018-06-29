原标题：湖北：举报涉枪涉爆违法犯罪线索奖金上不封顶

新华社武汉6月29日电（记者梁建强）湖北省公安厅近日制定出台《湖北省群众举报涉枪涉爆违法犯罪奖励办法》，鼓励广大群众积极举报提供湖北省范围内涉枪涉爆违法犯罪案件线索，并将根据实际情况予以奖励。

奖励办法中明确，对提供以下六类情形犯罪线索经查证属实的群众，将给予200元至5万元奖励。具体包括，公安机关根据线索，破获非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支弹药、爆炸物品等重大案件的；打掉非法枪支弹药、爆炸物品团伙，捣毁源头窝点的；破获走私、非法持有枪支弹药案件，收缴军用枪、猎枪、小口径枪、气枪、仿制枪、改制枪及各类子弹的；破获私藏、私存爆炸物品案件，收缴炸药、黑火药、烟火药、引火线、雷管、导火索、导爆索、手榴弹、地雷等爆炸物品的；查禁、取缔非法制贩仿真枪、弩等管制物品窝点的；收缴易制爆化学品的。

与此同时，对经群众举报查获特别重大涉枪涉爆案件的，公安机关的奖励金额将不受5万元的上限限制。

对于群众举报的线索，湖北各级公安机关将严格保护举报人隐私，认真受理、严格登记制度、及时开展核查，并向举报人反馈核查结果。

责任编辑：张义凌