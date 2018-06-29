澳门大学研究生院院长涉嫌性侵外校学生被逮捕

原标题：澳门大学研究生院院长莫世健涉嫌性侵外校学生被逮捕

澳门警方和澳门大学日前迅速处置一名教授疑似性侵外校学生事件。

据澳门当地媒体《澳门日报》报道，一名澳门大学教授疑性侵外校学生，被司警拘捕移送检察院侦办。根据葡文澳门电台此前报道，澳大研究生院院长、法学院原院长莫世健涉案被捕。

澳门警方6月28日表示，本月24日接获一名在澳门某大学就读的内地女学生报案，报称被另一所大学的教授性侵，随即立案侦查。

警方经侦查后发现，有证据显示存在犯罪事实，于26日将有关案件及嫌犯移送检察院侦办。澳门司法部门于当晚决定对嫌犯实施羁押措施。由于案件受害人强烈要求保密，未能作更详尽披露。

《澳门日报》报道披露，澳门检察机关28日表示，一名莫姓男子因涉嫌性侵一名女士，被司警拘捕并移送检察院侦办。经首次司法讯问，因应嫌犯被检举事实的严重性以及案件的实际情况，刑事起诉法庭法官接纳检察官建议，对案中嫌犯采取羁押候审的强制措施。依照《刑事诉讼法典》规定，案件将适时发还检察院，以继续相关的刑事侦查措施。

对此，澳门大学28日就该事件表示，澳大早已制订《澳门大学人员通则》和《澳门大学教学人员专业操守指引》，规范教职员行为操守。校方对事件高度重视，由于事件已进入司法程序，校方不便评论。

澳门大学校长宋永华表示，事件并非发生在澳大校园内，校方刚刚接到有关信息，强调校方绝不姑息，零容忍任何违规和不当行为，将立即采取行动和纪律处分。根据相关章程和法规，校方已终止涉案人的合约，并已新任命有关负责人接替工作。将根据事态发展和有关要求，实施进一步处理及汇报。

《澳门日报》上述报道透露，澳门大学已根据《澳门大学人员通则》终止渉案人的合约及研究生院院长的职务，并随即委任代任院长，以确保相关工作顺利进行。同时，大学已向澳门特别行政区政府社会文化司司长呈交报告。

《澳门日报》报道透露，涉事被捕的澳门大学教授莫世健于2011年12月出任澳大法学院院长，至2016年离任，后出任澳门大学研究生院院长。莫世健曾任职于香港城市大学法律学院、澳大利亚迪肯大学及中国政法大学等。

针对此事，澳门特别行政区政府社会文化司司长谭俊荣表示，28日刚从传媒报道得知事件，已要求澳大校长尽快展开纪律程序调查，并向其提交有关报告。认为从事教育工作，对教师的品德操守及专业要求较一般公务员高，澳大也有教学人员通则及教学人员专业操守指引，规范教学人员操行及品德。

谭俊荣表示，特区政府重视高校发展，聘请了很多优秀的学者、教授指导学生，从事教育工作，对教师的品德操守及专业要求应较一般公务员高。至于有关教授是否要停职，他指案件进入司法程序，该教授正羁押。澳大的人员管理有自主权，倘传媒有任何疑问，可向澳大查询。

责任编辑：张申