住建部:将设工作组尽快形成生活垃圾分类法律草案

原标题：住建部：将成立推进工作组，尽快形成生活垃圾分类法律草案

6月29日，住建部举行新闻发布会，公布城市生活垃圾分类工作的推进情况。澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者了解到，住建部正在加快推动全国地级以上城市全面部署生活垃圾分类工作，并配合有关部门大力推进生活垃圾分类立法工作，研究解决立法工作中的难点问题，尽快形成法律草案。

发布会上，住建部公布了自城市生活垃圾分类工作开展以来的进展：截至目前，134家中央单位、27家驻京部队已开展垃圾分类工作，全国29个省（区、市）已完成省直机关生活垃圾强制分类目标，46个重点城市均已开展生活垃圾分类投放、收集、运输和处理设施体系建设。其中，有41个城市已开展生活垃圾分类示范片区建设，有14个城市出台了生活垃圾分类地方性法规或规章，23个城市将生活垃圾分类立法列入立法计划。

在推进的过程中，住建部还针对厨余垃圾中有机成分多的特点，指导各地因地制宜选择处理模式，单独进行生物处理，或经预处理后进入焚烧、填埋设施处理。对于居民小区生活垃圾“先分后混”难题，指导部分城市做了积极探索，例如苏州市开展的生活垃圾混合收运有奖举报活动，生活垃圾分类试点小区内，市民发现分类垃圾混合收运可现场取证举报，经查证属实的，给予200元奖励。

“到2020年的工作目标，全国地级以上城市全面开展生活垃圾分类，公共机构普遍实行生活垃圾分类，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统。”住建部城建司副司长杨海英表示。

但通过实践发现，生活垃圾分类工作中还存在着不少困难和挑战，“人民群众的生活垃圾分类意识仍需加强，还没有普遍养成生活垃圾分类投放行为习惯，尚未从‘要我分’转变到‘我要分’，生活垃圾分类教育尚未入脑入心。”杨海英还指出，目前，部分城市对生活垃圾先分后混，只是在投放环节配套了分类投放的垃圾桶，还存在有害垃圾运输和处置能力不能满足实际需求、清运处置不及时等问题。另外值得注意的是，目前，国家层面专门的生活垃圾分类法律法规尚属空白，相关规定散见于其他法律法规中，系统性不强。

下一步，住建部将继续加强对46个重点城市生活垃圾分类工作的督导，加快生活垃圾分类系统建设，尽快形成可复制可推广的经验。杨海英表示，今年年底前，将在全国地级以上城市全面部署生活垃圾分类工作，继续开展“垃圾分类进校园”活动。

发布会还透露，住建部正在会同有关部门总结地方立法经验，成立生活垃圾分类立法推进工作小组，研究解决立法工作中的难点问题，尽快形成法律草案。同时还将配合全国人大环资委开展固体废物污染防治法修改工作，完善生活垃圾分类工作相关内容。

责任编辑：余鹏飞