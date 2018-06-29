环境部回应临汾监测数据造假：性质恶劣 令人发指

原标题：生态环境部回应山西临汾监测数据造假：利益驱使
中新网客户端6月29日电（冷昊阳）今年3月，山西省临汾市部分空气质量自动监测站数据异常，后经有关司法部门调查表明，2017年4月至2018年4月，临汾市6个国控站点的采集设备被人为干扰上百次，引发社会关注。对此，生态环境部环境监察局局长田为勇回应称，此次作假，6个监测站同步行动，明显是有组织、有预谋的，性质之恶劣，令人发指。他还称，利益驱使是此次作假的重要因素，但这种情况绝非个案，在今后的工作中，生态环境部绝不手软，发现一起，严肃查处一起。
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