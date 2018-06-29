王毅：尽快启动缅甸若开邦流离失所者遣返进程

原标题：王毅同孟加拉国外长举行会谈
2018年6月29日，国务委员兼外交部长王毅在北京与孟加拉国外长阿里举行会谈。
王毅表示，2016年习近平主席访孟，两国领导人将中孟关系提升为战略合作伙伴关系。我们愿同孟方一道，从战略沟通、务实合作、安全合作、人文交流、国际协调五个方面入手，为中孟战略合作伙伴关系发展注入新动力。
阿里表示，孟方珍视同中国的友好关系，致力于加强同中国的全面合作，积极参与“一带一路”建设，加强两国发展战略对接，推动孟中关系不断迈上新台阶。
王毅表示，早日解决若开邦流离失所者问题符合孟加拉国和缅甸共同利益，有利于为各自发展提供良好外部环境，也有利于维护地区的安全与稳定。中方支持孟缅双方积极协商，尽快启动遣返进程，愿继续为此发挥建设性作用。阿里表示，孟方愿同缅方加强沟通，尽快实现遣返流离失所者的目标。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 胡春华新任“牵头人” 此前由王岐山马...
- 【 军事 】 出鞘：中国北极战略如何“闷声发大财...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 黄毅清曝有黄奕偷漏税证据
- 【 科技 】 电商专供套路多 真相或是偷工减料
- 【 教育 】 弟弟照顾无臂哥哥12年 高考后却争起来
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有