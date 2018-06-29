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王毅：尽快启动缅甸若开邦流离失所者遣返进程

王毅：尽快启动缅甸若开邦流离失所者遣返进程
2018年06月29日 16:03 外交部网站
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　　原标题：王毅同孟加拉国外长举行会谈

　　2018年6月29日，国务委员兼外交部长王毅在北京与孟加拉国外长阿里举行会谈。

　　王毅表示，2016年习近平主席访孟，两国领导人将中孟关系提升为战略合作伙伴关系。我们愿同孟方一道，从战略沟通、务实合作、安全合作、人文交流、国际协调五个方面入手，为中孟战略合作伙伴关系发展注入新动力。

　　阿里表示，孟方珍视同中国的友好关系，致力于加强同中国的全面合作，积极参与“一带一路”建设，加强两国发展战略对接，推动孟中关系不断迈上新台阶。

　　王毅表示，早日解决若开邦流离失所者问题符合孟加拉国和缅甸共同利益，有利于为各自发展提供良好外部环境，也有利于维护地区的安全与稳定。中方支持孟缅双方积极协商，尽快启动遣返进程，愿继续为此发挥建设性作用。阿里表示，孟方愿同缅方加强沟通，尽快实现遣返流离失所者的目标。

责任编辑：桂强

王毅缅甸若开邦
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