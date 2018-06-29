河北秦皇岛市抚宁区委原书记吕宝全被双开

原标题：秦皇岛市抚宁区委原书记吕宝全严重违纪违法被开除党籍和公职

日前，经省委批准，省纪委监委对秦皇岛市抚宁区委原书记吕宝全严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，吕宝全违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼金；违反生活纪律。利用职务上的便利为他人和相关企业谋取利益并索取、收受财物涉嫌受贿犯罪。

吕宝全身为党员领导干部，违背党的宗旨，理想信念丧失，大搞权钱交易，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委监委会议研究并报省委批准，决定给予吕宝全开除党籍、开除公职处分；终止其河北省第九次党代会代表、秦皇岛市第十二次党代会代表资格，免去其第十二届秦皇岛市委委员职务；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉财物移送省人民检察院依法审查、提起公诉。

来源：河北省纪委监委网站

责任编辑：余鹏飞