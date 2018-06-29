新华社评洞庭湖私人围湖：不能仅停留在整治违规

原标题：新华时评：守护好洞庭湖上好风光
新华社北京6月29日电 题：守护好洞庭湖上好风光
新华社记者杨柳
近日，洞庭湖私人围湖、久治不改情况一经曝光，公众反应强烈。据称当地已动手拆除矮围，当事人被刑拘，合同被解除。在把修复长江生态环境摆在压倒性位置的当下，此类问题的出现，暴露出对“共抓大保护”重要性认识不足的问题。要解决类似问题，不能仅停留在整治违规行为，更需提高认识和主观能动性，建立健全生态环境协同保护体制机制，走出一条生态优先、绿色发展的新路子。
作为长江“双肾”之一的洞庭湖，流域生态功能退化严重，乱占滥用、粗放利用问题尤为突出。这背后仍然是受先污染后治理、先破坏后修复的旧观念影响，认为在追赶发展阶段“环境代价还是得付”。
恢复洞庭湖生态功能，是修复长江生态环境、推动长江经济带绿色发展的一项重要任务。当前，首先要解决思想认识问题，要坚决摒弃以牺牲环境为代价换取一时经济发展的做法。高度重视生态系统保护和修复，把修复与保护摆在压倒性位置。要正确把握生态环境保护和经济发展的关系，坚持在发展中保护、在保护中发展。
其次，建立健全生态环境协同保护体制机制，全面推动绿色发展。要从工作机制、生态环境保护制度、生态补偿机制、生态环境硬约束机制、协同治理等方面做好一系列顶层设计。利用生态环境保护的契机，推动环湖地区新旧发展动能转换，加快经济转型升级。
保护和发展从来就是相辅相成的，保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力。要坚信，守护好洞庭湖上好风光，自然会得到八月风吹稻花香和金丝鲤鱼装满仓的丰厚回馈。
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