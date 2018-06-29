原标题：林郑月娥：希望香港和内地企业携手共建 拼船出海
新华社香港6月29日电（记者李滨彬）香港特区行政长官林郑月娥29日表示，21年来，香港成功落实“一国两制”，保障了繁荣稳定，内地企业功不可没。
香港中国企业协会29日在香港举办第15届会董就职典礼。林郑月娥在典礼上表示，现在香港有两个很大的机遇，一个是“一带一路”建设，另一个是粤港澳大湾区建设。在这两个大机遇里，希望香港企业和内地企业携手共建、拼船出海。在未来的日子里，希望香港中国企业协会能发挥更大的作用。
她介绍，香港交易所上市公司有1000家是中资企业，接近一半，在香港资本市场中的总市值占比超过60%。这些中资企业从内地到海外的投资，大概有一半是到香港或者是经过香港到海外。
新当选的香港中国企业协会会长、中银香港总裁高迎欣在就职典礼上表示，中资企业和香港中国企业协会会坚定贯彻“一国两制”方针，支持特区政府依法施政，促进香港经济发展和民生改善，在实现自身发展的同时将发展成果惠及香港市民。通过奖学助学、实习交流、人才招聘等多种方式，支持香港青少年发展。
香港特区政府、驻港中资企业、外国驻港领事机构和香港社会及工商界人士等300多位嘉宾共同见证香港中国企业协会15届会董就职。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 胡春华新任“牵头人” 此前由王岐山马...
- 【 军事 】 出鞘：中国北极战略如何“闷声发大财...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 黄毅清曝有黄奕偷漏税证据
- 【 科技 】 电商专供套路多 真相或是偷工减料
- 【 教育 】 弟弟照顾无臂哥哥12年 高考后却争起来
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有