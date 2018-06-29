原标题：林郑月娥：希望香港和内地企业携手共建 拼船出海

新华社香港6月29日电（记者李滨彬）香港特区行政长官林郑月娥29日表示，21年来，香港成功落实“一国两制”，保障了繁荣稳定，内地企业功不可没。

香港中国企业协会29日在香港举办第15届会董就职典礼。林郑月娥在典礼上表示，现在香港有两个很大的机遇，一个是“一带一路”建设，另一个是粤港澳大湾区建设。在这两个大机遇里，希望香港企业和内地企业携手共建、拼船出海。在未来的日子里，希望香港中国企业协会能发挥更大的作用。

她介绍，香港交易所上市公司有1000家是中资企业，接近一半，在香港资本市场中的总市值占比超过60%。这些中资企业从内地到海外的投资，大概有一半是到香港或者是经过香港到海外。

新当选的香港中国企业协会会长、中银香港总裁高迎欣在就职典礼上表示，中资企业和香港中国企业协会会坚定贯彻“一国两制”方针，支持特区政府依法施政，促进香港经济发展和民生改善，在实现自身发展的同时将发展成果惠及香港市民。通过奖学助学、实习交流、人才招聘等多种方式，支持香港青少年发展。

香港特区政府、驻港中资企业、外国驻港领事机构和香港社会及工商界人士等300多位嘉宾共同见证香港中国企业协会15届会董就职。

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