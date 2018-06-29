希望工程大眼睛女孩苏明娟当选十八届团中央委员

原标题：希望工程“大眼睛”女孩苏明娟当选十八届团中央委员

苏明娟和当年自己的照片合影 视觉中国 资料图

共青团第十八次全国代表大会6月29日上午胜利闭幕。在共青团第十八届一中全会上，贺军科当选为团中央书记处第一书记。

共青团中央官方微信公众号29日晚间公布了共青团十八届中央委员会委员、候补委员名单。澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者查询发现，在这份名单中，希望工程“大眼睛”女孩苏明娟已当选为共青团十八届中央委员会委员。

1991年，在中国希望工程的宣传照上，一双渴望读书的“大眼睛”分外醒目，照片上的小女孩就是安徽省金寨县桃岭乡张湾村的苏明娟，她的人生也从此发生了转变。在希望工程的资助下，苏明娟成功步入了大学校园。

在工作单位中国工商银行安徽省分行，担任系统团委副书记的苏明娟，对于单位的志愿服务活动、定点扶贫、捐资助学等公益事业，始终积极参与。

2005年，苏明娟参加工作后，把领到的第一个月工资全部捐给了安徽省希望工程办公室。多年关注公益事业的苏明娟，在2017年12月15日当选共青团安徽省委副书记（兼职）。

“人民网安徽频道”微信公众号今年6月初报道透露，苏明娟兼职团省委副书记，不用到团省委“打卡”，身份没变，也没有级别，仍在原单位上班。

苏明娟说，自己希望在共青团这一“新平台”，发挥对青年人的影响力，“号召更多青年人投身公益事业之中”。

另据大皖新闻客户端6月19日报道，记者从安徽省青少年发展基金会、安徽省希望工程办公室获悉，以苏明娟本人名字命名的“苏明娟助学基金”在当天收到了首笔善款。该助学基金成立于一周前，由苏明娟个人拿出3万元家庭积蓄作为启动资金。

责任编辑：余鹏飞