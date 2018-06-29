洞庭湖现3万亩“私家湖泊” 湖南省纪委已介入

原标题：洞庭湖“私家湖泊”事件最新进展：铲除18公里非法堤坝 湖南省纪委介入调查

新华社长沙6月29日电（记者邹云、段羡菊、史卫燕）长达18692米如“水中长城”的非法堤坝已被铲除，近3万亩“私家湖泊”已基本恢复湖洲原貌。这是记者近日在洞庭湖区的下塞湖现场看到的场景。

6月27日，记者到达下塞湖，沿过去堤坝旧址踏勘一周后发现，这个多年破坏生态、阻碍行洪的“毒瘤”已得到全面割除。记者所经湖洲的周围，地面都可见挖掘机作业后留下的印记。

与此同时，下塞湖的三个控水闸门均已被彻底拆除，内外湖水贯通，沿途的建筑物及其他附属物不见踪迹，湖洲原貌基本恢复。

6月11日，新华社“新华视点”栏目播发稿件《3万亩“私家湖泊”为何如此任性？》，披露了一起私建矮围破坏洞庭湖生态环境的恶劣事件。报道发出后，引起各界高度关注。

下塞湖主要分布于湖南省益阳市的沅江市（县级市），其次为岳阳市的湘阴县。湘阴县政府介绍，该县从本地及江西、湖北紧急调运76台工程机械，并用汽渡船从湖上运到对岸施工地点。采取人员轮歇机械不歇的办法，每天连续24小时作业，吃住都在湖洲上，在6月20日完成全部拆除工作。在此之前，沅江市已完成拆除任务。

沅江市政府表示，堤坝铲除后，沅江将继续巩固和深化整改成效，聘请专家制定生态修复方案、依法解除全市所有湖洲承包合同、完成下塞湖湖洲牛羊等牲畜淘汰任务，实现恢复湖洲原貌、修复湿地生态、确保河道畅通的三个目标。

因涉嫌骗取贷款罪，“私家湖泊”当事人夏顺安已被公安机关依法刑事拘留。目前，湖南省纪委调查组已分赴沅江、湘阴两地展开调查，湖南警方对夏顺安是否涉黑涉恶等进行调查。

6月26日，湖南省委常委会召开会议指出，下塞湖矮围整治反映出的种种问题，说到底是政治站位不高、工作作风不实、执法监督不力、责任担当不够，教训十分深刻。要坚持举一反三、正本清源，进一步加强作风建设，坚决彻底整治环境污染问题，坚决“守护好绿水青山”。

责任编辑：桂强