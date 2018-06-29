长江安徽段发生跨省运输倾倒固废事件 63人被批捕

原标题：安徽检察机关批捕长江安徽段环境污染系列案17件63人

中新网合肥6月29日电 （记者 赵强 张娅子）今年1至6月，安徽沿江五市（马鞍山、芜湖、铜陵、池州和安庆）检察机关共建议环保部门移送涉嫌污染环境犯罪案件14件32人，已批捕长江安徽段环境污染系列案17件63人，监督公安机关立案7件11人。

29日，安徽省人民检察院在合肥召开新闻发布会，通报上半年办理长江安徽段污染环境犯罪案件的情况。

2017年底，长江安徽段发生跨省运输、倾倒工业固体废物污染环境事件，引起安徽省人民检察院高度重视。该省检察院采取了成立办案专班等一系列工作措施，推动案件办理工作迅速取得实质性进展，并设立打击长江安徽段污染环境犯罪领导小组。“省院责成相关市院和基层院指派专人跟进案件，提前介入、及时督促、引导侦查。要求沿江检察机关积极关注本地环保、公安开展的固废大排查行动，及时监督移送涉嫌犯罪案件，积极引导取证，实现快捕快诉。”安徽省人民检察院侦查监督一处处长张俊萍说。

安徽省人民检察院于1月15日、1月18日两次组织召开由省环保厅、省公安厅、长江航运公安局芜湖分局、环保部南京环境科学研究所等部门参加的联席会议，在案件管辖、侦查取证、采样鉴定、人员稳控、废物溯源、废物处置等方面形成共识。4月8日，安徽省检察院加强对办理系列案件的组织领导和形势研判，设立打击长江安徽段污染环境犯罪领导小组，并专门下发《关于检察机关严厉打击长江安徽段污染环境犯罪的通知》。

根据连续发现多起跨省运输、倾倒固废案件的实际情况，安徽省人民检察院决定会同省公安厅、省环保厅自2018年1月至12月，在全省联合开展打击非法处置、转移、倾倒固废违法犯罪专项行动，坚决遏制外省向安徽非法转移、倾倒固废的多发态势。

在办理环境污染案件的同时，安徽各级检察机关延伸监督触角，结合扫黑除恶专项行动，加大对固废倾倒地涉案“内线”人员的打击力度。

此外，为筑牢长三角区域生态环境保护法治屏障，5月17日、18日，沪苏浙皖四省市检察长座谈会在安徽省泾县召开，共同签订了《关于建立长三角区域生态环境保护司法协作机制的意见》。

责任编辑：桂强