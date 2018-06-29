李嘉诚卸任前给汕大特别礼物:一座甲级抗震科研楼

原标题：李嘉诚卸任前给汕头大学的特别礼物：一座甲级抗震的科研楼

6月29日上午，汕头大学隆重举行2018届毕业典礼，汕头大学校董会名誉主席李嘉诚在致辞中表示自己将正式“退休”卸去汕头大学校董会名誉主席职务，由次子李泽楷接棒。

事实上，李嘉诚与次子李泽楷早在6月28日上午8点多就已抵达汕头大学，在这次两天一夜的汕头大学之行中，李嘉诚要出席汕头大学2018届毕业典礼、参加汕头大学第十届校董会第三次会议，完成自己校董会名誉主席的最后使命，还为汕头大学留下了一份特别的礼物。

澎湃新闻记者从汕头大学官网获悉，6月28日上午，在李嘉诚基金会的大力支持下，汕头大学·香港大学联合病毒学研究所新科研楼正式落成使用。新科研楼由李嘉诚基金会捐资建设，这栋实验大楼是汕头开埠以来第一座甲级抗震的建筑物，设备完善，装备先进，拥有世界顶级的生物安全实验室。

汕头大学校董会名誉主席、李嘉诚基金会主席李嘉诚，汕头市委书记方利旭，与汕头大学党委书记、校长姜虹，病毒学研究所所长管轶教授共同为新科研楼落成启用揭幕。李泽楷、周凯旋、医学院执行院长边军辉、基金会驻医学院顾问罗敏洁博士等出席了落成仪式。

病毒学研究所所长管轶教授在揭牌仪式上作了简短致辞。他表示，病毒学研究所的研究，将会从病毒的溯源、进化，向发病、传播机制转化，直接提升疾病防控和治疗的能力，以此助力汕头大学向高水平发展，助力地区的经济和科技，为国家的疾病防控和卫生事业保驾护航。

公开资料显示，管轶教授目前是英国皇家医学院公共卫生院杰出外籍院士，世界卫生组织高致病性禽流感参比实验室联席主任，新发传染性疾病国家重点实验室主任。其领导的团队十多年来，通过和香港大学及多家国外科研机构的紧密合作，已在Nature、Science、NEJM、Lancet等国际权威学术杂志上发表了一系列具有创新性、先导性的研究成果。

2017年管轶教授团队与浙江大学、中国疾控中心等单位合作，“以防控人感染H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破”项目获2017年度国家科学技术进步奖特等奖。

次日（29日）上午，李嘉诚除了参加汕头大学2018届毕业典礼并发表题为《建立自我 追求无我》的致辞之外，他还出席了在汕头大学体育园多功能厅召开的汕头大学第十届校董会第三次会议。

李嘉诚在讲话中表示，汕头大学从1981年建校以来取得很大的成就，非常感谢教育部和各级政府的大力支持。他深爱汕头大学，成立基金会支持汕大发展，尽心尽力为国家培养人才、为汕头大学发展做出贡献。

李嘉诚表示，自己对汕头大学寄予非常大的期望，也希望教育部和各级政府继续支持汕头大学，希望汕头大学继续改革发展，取得更大的进步。

汕头大学校董会主席、广东省副省长黄宁生代表省政府、汕头大学校董会对即将卸任汕头大学校董会名誉主席的李嘉诚先生多年来不遗余力推动教育发展、造福桑梓的高尚情怀表示崇高的敬意和衷心的感谢。

黄宁生表示，李先生胸怀家国，心系教育，倾尽心力捐资建设汕头大学，并寄语汕头大学要为国家长治久安与稳步前进而甄才、养才和用才，为祖国跻于康强之列而大力发展科技，为潮汕地区经济振兴与发展而不懈努力，为振兴中华作出贡献。

黄宁生最后说道，“三十多年来，李先生支持教育发展的初心始终如一，每年都会莅临汕大出席毕业典礼和校董会，风雨无阻，从不间断，竭尽全力地推动汕大发展。李先生为国家、为教育所作出的巨大贡献，不求名利与回报的大爱精神，我们皆铭感于心。”

此外，今年是汕头大学第十届校董会成员履职的最后一年，校董会特别顾问巴德年院士、韦钰院士等也将于明年卸任校董顾问一职。

责任编辑：余鹏飞