原标题：蔡英文再出手，国民党9000万“不当党产”被冻结！
台湾民进党执政当局“不当党产委员会”29日召开第44次会议，决议认定“民族基金会”、“民权基金会”、“台湾发展基金会”为中国国民党“附随组织”，正式作出“行政处分”，全面冻结3个“基金会”名下财产共9000万（新台币，下同），并推定为“不当党产”。
据台湾东森新闻报道，“党产会”声称，新北市长朱立伦担任中国国民党主席任内，“党营事业”欣裕台公司各出资3000万元捐助成立3个“基金会”，而欣裕台公司已在2016年11月被认定为“附随组织”，且国民党所持有的欣裕台全部股权，已命移转公有。自处分书送达后，3个“基金会”之财产禁止处分，并依法需于4个月内向“党产会”申报财产。
此外，就国民党申请动支永丰银行账户余款，缴纳其违反“罢免法”罚锾65万元，会议依法同意动支。
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