高温黄色预警：北京河北等地30日可达37至39℃

原标题：高温黄色预警：北京河北等地30日可达37~39℃
中新网6月30日电 中央气象台6月30日06时继续发布高温黄色预警：预计6月30日白天，北京、河北中南部、天津、河南中部以及湖南南部、江西南部、福建南部、广东北部和南部、广西西南部、海南岛等地最高气温有35~36℃，北京和河北部分地区可达37~39℃。
防御指南：
1、尽量避免午后高温时段的户外活动，对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；
2、有关部门应注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾；
3、户外或者高温条件下的作业人员应当采取必要的防护措施；
4、注意作息时间，保证睡眠，必要时准备一些常用的防暑降温药品；
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