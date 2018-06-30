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京港澳高速车祸致10死 公安部派工作组赴当地指导

京港澳高速车祸致10死 公安部派工作组赴当地指导
2018年06月30日 09:23 央视新闻
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　　原标题：公安部派出工作组赶赴湖南衡阳指导重大交通事故调查处理工作

　　6月29日20时41分许，河南省驻马店汽车运输公司一辆大型客车，由南往北行驶至京港澳高速衡东段1602KM处时，穿越中央隔离带与对向行驶的一辆危化品运输车相撞，发生重大交通事故。公安部领导高度重视，迅速派出由公安部交管局领导带队的工作组赶赴现场，指导事故调查处理工作。（央视记者 李珺）

责任编辑：张义凌

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