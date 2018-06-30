美防长访华晚宴画面曝光:蔡国庆唱这歌他笑着起身

原标题：《雪绒花》助兴美国防长欢迎晚宴，双方皆称访华成功

28日上午，詹姆斯·马蒂斯登上E-4B专机离开北京，结束了他任职美国国防部长17个月以来的首次访华之旅。对于此行，中美双方皆宣布取得成功。

中国国防部新闻发言人吴谦28日表示，美国国防部长马蒂斯访问中国取得积极和建设性的成果。而马蒂斯也在离京前表示，与中方的会谈“非常、非常好”，旨在建立“透明的战略对话”。

吴谦还透露，中国国防部长魏凤和将应邀在今年内访问美国。

一位接近会谈的消息人士告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）说，马蒂斯在与中国国家和军队领导人的会谈中，都转达了美方愿意更好地积极推动合作的意向，这对中美两国、两军关系是一个积极信号，对地区和世界和平也是一个积极的信号。

美国国防部长马蒂斯6月26日抵达北京。

马蒂斯起身谢歌唱家献唱

美国国防部长马蒂斯的6月异常繁忙，在西太地区留下了不少足迹：先是参加“香格里拉对话”，之后是参加在新加坡举行的世界瞩目的“金特会”，最后是上任以来首度访华，并在访华结束后访问了韩国和日本。

根据国防部消息，美国国防部长马蒂斯于6月26日至28日访华。期间，习近平主席会见马蒂斯，中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼国防部长魏凤和，分别与其会见会谈。

马蒂斯的首次访华之旅日程丰富而基调积极。根据“今日俄罗斯”29日播放的一段视频画面显示，在中国军方为马蒂斯举行的欢迎晚宴上，中国军旅歌唱家蔡国庆以一首《雪绒花》（Edelweiss）向来宾表达欢迎之情，在演唱这首上世纪50-60年代出品的、美国电影和音乐剧《音乐之声》中的著名曲目之前，中国歌唱家对中美关系走过近40年表达了祝福。

“中国歌唱家一度将麦克风递给了马蒂斯，但将军似乎没有跟着唱。”该报道根据视频画面描写道，“幸好在场的其他人——包括一名军官——加入合唱，为马蒂斯解围。”

在歌曲结束后，马蒂斯防长起身与歌唱家握手，并感谢之。

实际上，马蒂斯此次访华之际，中美关系围绕贸易、南海及台湾问题皆有诸多分歧。

国防部的消息称，双方就国际地区形势、两国两军关系及朝鲜半岛、台湾、海上安全等共同关心的问题深入交换了意见，就下一步加强两军各层级交往、增进军事互信、深化务实合作、管控风险挑战等达成重要共识。

中央军委国际军事合作办公室安全合作中心主任周波介绍说，越是存在分歧，越需要交流沟通。他说，会见会谈中不乏台湾、经贸、南海等中美关系的敏感议题。马蒂斯也表示，与中方的会见会谈“坦诚、透明、开放”。

周波认为，此次美国防长访华期间，中美双方沟通交流“高度务实，直面问题，坦率公开”。

据接近会谈的消息人士透露，在两天内与中国国家和军队领导人的会见会谈中，马蒂斯多次提及中美两国两军关系的重要性，表达加强战略沟通、管控风险分歧的意愿。

气氛良好，高于预期

这一积极姿态与外界此前的猜测大相径庭。

在不久前于新加坡举行的“香格里拉对话会”上，围绕南海等问题，马蒂斯对中国发出了“猛烈批评”，其火药味甚至明显强于2016年“香格里拉对话”，他甚至毫不讳言五角大楼将在“南海问题”上与中国展开“大力竞争”。

不过，尽管当时马蒂斯来者不善，但他也重申了和中国合作的意愿，并在演讲中透露了很快将访问中国的计划，“在可能的时候进行合作，”他当时说道，并承认任何可持续的地区秩序离不开中国的参与。

与外界对于此访多放低期待不同，马蒂斯访华期间，“多个会谈都是在良好的气氛下举行的，马蒂斯整体的状态看起来轻松，多次表示应构建建设性两军关系。”接近会谈的消息人士28日告诉澎湃新闻说。

“此次来华与中国国家和军队领导人会谈，虽然行程比较紧凑，但都谈了双方关系的问题，有助于其进一步了解中方观点，进而对美国如何定位中国产生积极影响。” 长期研究中美关系的香山论坛秘书处办公室主任赵小卓对澎湃新闻说，据他介绍，马蒂斯就任防长后多次到访亚太地区国家，包括东北亚地区的传统盟国和东南亚多个国家，但此前与中国军政高层接触较少。

在此背景下，今年中美两国将实现国防部长互访。国防部发言人28日表示，马蒂斯部长在访华会谈中，正式邀请魏凤和部长年内访美，魏凤和部长愉快地接受了邀请。两国防务部门就此保持着密切的沟通。

“大家常说，坐下来谈，坐下来交流，把彼此的想法和观点说出来，总比对抗甚至冲突好。”赵小卓说，“中美都是’大块头’，对抗或者冲突对双方都没有好处。国防部长魏凤和访美，这就给双方增加了一个坐下来谈的机会，对中美军事关系是有利的。”

接近会谈的消息人士同时表示，“国家和军队领导人在会谈中都在南海、台海局势等问题上鲜明地阐明了自己态度，表明了维护国家主权和领土的完整的坚定意志。”

责任编辑：张申