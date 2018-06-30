原标题：公安部A级通缉令重大文物犯罪在逃人员马卫国落网
中新网6月30日电 据公安部网站消息，近日，公安部A级通缉令通缉的重大文物犯罪在逃人员马卫国在河南沁阳被公安机关抓获。
据了解，自公安部发布A级通缉令，公开通缉第三批10名重大文物犯罪在逃人员以来，已有8名在逃人员到案。
马卫国，男，河南洛阳人，涉嫌多次组织人员在位于洛阳的全国重点文物保护单位隋唐东都城遗址和邙山陵墓群盗掘古墓葬。去年8月17日，河南洛阳市公安局安乐分局对马卫国作出刑事拘留决定并上网追逃。
通缉令发布后，各地公安机关迅速开展查缉工作，经分析研判、细致摸排，成功在河南沁阳将马卫国抓获。
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