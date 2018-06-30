官员北戴河培训期间一周4次接受下属宴请 被处分

原标题：阳泉市政协副主席杨勇被处分 一周4次违规接受宴请

中新网6月30日电 据中央纪委国家监委网站消息，2018年4月20日至27日，山西省阳泉市政协组织市、县（区）50名政协干部（委员）赴北戴河参加全国政协培训班。培训期间，杨勇分别于4月23日、24日、25日、26日4次外出接受一同参加培训的市、县（区）政协干部（委员）宴请。2018年6月，山西省纪委监委给予杨勇党内严重警告处分，并建议免去其阳泉市政协党组副书记职务。

杨勇作为阳泉市政协参加此次全国培训的职级最高的领导干部，本应坚持原则，率先垂范，严格遵守中央八项规定精神和学员培训相关规定，发挥示范带头作用，但其不顾中央和省委三令五申，在党的十九大之后，在全面从严治党的高压态势下，仍然对落实中央八项规定精神的要求置若罔闻，把纪律和规矩抛在脑后，没有丝毫的敬畏之心、戒惧之意，在全国层级的培训班上，短短一周之内4次违规接受下属宴请，是我行我素、不收敛不知止、顶风违纪的典型，既触犯了纪律，又带坏了风气，影响恶劣，受到严肃处理，教训极为深刻。

当前“四风”问题反弹回潮的隐患犹存、压力还在，全省广大党员干部、特别是领导干部要从杨勇违纪案中认真吸取教训，时时处处带头遵规守纪，不断加强党性修养，切实发挥“头雁效应”。各级纪检监察机关要持续强化监督检查，对于顶风违纪行为、触碰“红线”的人和事，坚持露头就打、快查严办、精准发力，对违纪问题一律从严处理，决不姑息，坚决防止“四风”反弹回潮。

责任编辑：张义凌