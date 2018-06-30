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京港澳高速车祸致18死 应急管理部派工作组赴现场

京港澳高速车祸致18死 应急管理部派工作组赴现场
2018年06月30日 12:13 应急管理部
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　　原标题：应急管理部指导京港澳高速衡东段重大交通事故救援调查处理工作并派工作组赶赴现场

　　6月29日20时40分许，京港澳高速衡东段1602KM处发生一辆大客车与一辆危化品运输车相撞的重大交通事故。事故发生后，应急管理部领导高度重视，在部指挥中心连线指导现场救援工作，要求第一时间抢救生命，并采取有效安全措施，严防发生次生灾害。同时立即派出司局主要负责同志带队的工作组赶赴现场，指导救援调查处理工作。

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京港澳高速大型客车与危化品车辆相撞 已致18人死亡

责任编辑：张义凌

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