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山西阳泉市原纪委副书记泄露案件审查秘密被撤职

山西阳泉市原纪委副书记泄露案件审查秘密被撤职
2018年06月30日 12:31 中国新闻网
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　　原标题：泄露案件审查秘密 阳泉市原纪委副书记谭伟中被撤职

　　中新网6月30日电 据山西省纪委监委网站消息，山西省纪委监委对阳泉市原纪委副书记、监委副主任谭伟中同志严重违纪问题进行立案审查。

　　日前，经山西省委批准，山西省纪委监委对阳泉市原纪委副书记、监委副主任谭伟中同志严重违纪问题进行立案审查。经查，谭伟中违反政治纪律，泄露案件审查秘密。

　　依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委监委会议研究并报山西省委批准，决定给予谭伟中同志撤销党内职务、撤职处分，降为副处级非领导职务，调离纪检监察系统，按程序办理。

　　谭伟中简历

　　谭伟中，男，汉族，1963年12月生，河北定州市人，中央党校函授本科学历，1985年6月参加工作，1991年12月加入中国共产党。2006年6月，任阳泉市郊区区委常委、纪委书记；2011年5月，任阳泉市纪委副书记；2017年3月，任阳泉市纪委副书记、监委副主任。2018年5月被免职。

责任编辑：张义凌

阳泉市纪委监委
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