“航母style”背后的故事：一开始不是这个手势

资料图：航母“style”。中新社发 张雷 摄

原标题：“航母style”背后的故事

新华社西安6月30日电 题：“航母style”背后的故事

新华社记者李华

“下蹲屈身，凌空一指”——早在2012年，这款“航母style”手势曾一夜走红。

这看似简单的手势，却饱含着航空工业试飞中心歼15试飞机务保障团队的共同智慧。他们十年磨一剑，排除故障、改进技术、创新起降流程，为我国舰载机试飞工作“保驾护航”。

3年自创上百个“航母style”

2012年11月，歼15在我国首艘航母辽宁舰上成功完成首次着舰起降。来自航空工业试飞中心的沈意担任起飞指挥助理，成为“航母style”第一人。

2009年底，试飞中心接到任务，沈意和他的团队开始了探索之路。“这型飞机谁也没有接触过，谁也没有维修过，这是个从无到有的过程。”沈意说。

网红“航母style”动作指令，表示“允许起飞”。手势简单凌厉，曾被网友争相模仿。指向飞机甲板前端，发出指令，飞机起飞，短短几秒的背后，却是机务保障团队多年来不断摸索与创新的结果。

飞机起降噪音巨大，手势成为极为有效的沟通渠道。试飞初期，沈意和机务保障团队发现，通用的航空手势，并不适应航母的短跑道。“用‘过来’手势表示滑行，试飞员容易看不清楚，后来改成‘雨刮’式的挥手；趴在地上发出‘起飞’指令，不仅胳膊受不了，试飞员看着也不直观，才演变成这个网红手势。”

握拳、松拳、挥手、拂袖，一个个形象的手势不断产生。从接到试飞任务，到2012年成功完成“首秀”，三年多的时间里，沈意与团队自创了上百个手势，目前还在不断完善中。2013年，这一起降保障流程获得试飞中心科技成果一等奖。

不足1秒叫停飞行避免事故

如今，该机务保障团队的“80后”副大队长王成接过“接力棒”，2013年至今在试飞中担任起飞指挥助理重任。王成说，看似简单的手势，在特殊环境下，做出合理的时间选择，全凭专业技能和丰富经验。

然而，回忆曾经的一次试飞，王成仍心有余悸。“当时一切就绪，我刚准备给出手势，就感觉胸口被重拳一击，身体与空气的震动发生了细微的变化。”当时噪音巨大，听不清事故的声源，但凭借多年机务经验，王成感到有异常情况，瞬间放下手势，回看两名尾焰观察员已做出“异常情况”手势，王成果断叫停起飞，而这一连串的动作和判断，用时不足1秒。

“一旦起飞，极有可能发生事故。正因为严谨的流程，才及时中止了飞行，避免事故发生。”王成说，机务工作看似平凡，但容不得任何闪失，“一丝不苟的态度、精湛的技能，是试飞机务人员的职责使命，更是一名党员的责任与担当。”

万次起落零起等级事故

相比起飞指挥助理，团队其他人员并不如此耀眼。试飞前加油通电，日常排除故障、改进技术，镜头背后的他们虽然平凡，却做出了不凡的成绩。

歼15试飞机务保障团队党支部书记陈沛树介绍，现在机务保障团队中党员人数近半数。从2009年以来，他们保障飞行万余次，从未发生一起飞行等级事故。记者采访了解到，国外在舰载机试飞中都曾发生过多起等级事故。

万次起落零起等级事故，这样的成绩，是机务人员一次次改进技术、排除故障的结果。陈沛树在采访中说起了这么一个案例：一次试飞中，作为通勤检查，他站在距飞机七八米之外。当飞机从停机位滑出时，他发现飞机排放在道面上的油迹与以往不同，在正常油迹的附近多出一道浅浅的油迹。

“相差也就不到10厘米。”他回忆道。

10厘米，在偌大的航母甲板上微乎其微。但直觉告诉陈沛树，飞机在不明位置出现了故障。经过辨别，陈沛树及时排除了故障，避免了财产损失。

让他们感到最自豪的是，通过自身过硬的技术和作风，这支团队被大家亲切地称为：战鹰的“医疗队”、试飞员的“可靠战友”。

责任编辑：张义凌