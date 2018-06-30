一日内两台全球核电首堆相继并网发电 位于这两省

原标题：一日之内两台全球核电首堆相继并网发电，分别位于广东、浙江

12个小时之内，备受全球关注的两个三代核电项目：EPR全球首堆和AP1000全球首堆，相继实现首次并网发电成功，分别发生在广东台山和浙江三门。

6月29日17时59分，EPR全球首堆台山核电1号机组首次并网发电成功。6月30日4时48分，AP1000全球首堆三门核电1号机组首次并网成功，各项技术指标均符合设计要求、机组状态控制良好。EPR（欧洲先进压水堆）和AP1000（先进非能动压水堆）分别是法国、美国开发的第三代核电技术，首次并网成功意味着核电机组建设转入并网调试阶段，两台机组将进行一段时间的带负荷试运行和相关试验，在投入商业运行前进一步验证机组的各项安全功能。

AP1000全球首堆并网：中国引进三代核电的自主化成果

2003年，国家核电政策走向清晰，当时政府决定将“适度发展核电”调整为“积极发展核电”，启动一批新的核电项目，并引进世界先进核电技术，统一技术路线。经过三年招标与技术谈判，美国西屋公司AP1000技术在与法国阿海珐公司EPR技术的角逐中胜出，成为中国三代核电的引进对象。确定引进技术路线后，浙江三门核电站和山东海阳核电站共4台机组被确定为中国三代核电自主化依托项目。其中，作为AP1000全球首堆的三门1号机组于2009年3月29日FCD（第一罐混凝土浇灌日）。

由于首堆建设过程中出现的一系列设计、制造、施工等困难，三门1号机组原计划在2013年5月装料，2014年底投入商运，目前来看，项目建成拖期了四年左右。三门核电隶属于中核集团，由国家电投集团下属的国家核电技术公司负责技术引进、消化、吸收和再创新，并实施核岛总承包，由中核集团建设运行，承担安全责任。

三门核电一期工程

根据国家核电技术公司发布的消息，三门核电1号机组于2018年4月25日开始首次装料，6月21日反应堆首次达到临界，6月27日首次利用核蒸汽成功冲转汽轮机至额定转速，并顺利完成汽轮机组试验和发电机并网前各项试验。在并网之后，1号机组将进入带负荷试运行状态，并继续进行负荷试验、瞬态试验等相关试验项目，为商运作最后冲刺。

中国核能电力股份有限公司董事长陈桦本月透露，如果后续进展顺利，三门核电1号机组预计在11月投入商业运行。此外，AP1000自主化依托项目的另一台机组，由国家核电技术公司控股投资、建设及运营的山东海阳核电1号机组已于6月21日开始首次装料，进入有核试验阶段。

在引进美国AP1000技术的基础上，国家核电技术公司还牵头组织实施大型先进压水堆国家重大科技专项，成功研发了具有完整自主知识产权、较AP1000功率更大的先进大型压水堆核电技术CAP1400。由于核心技术与关键设备和材料已全部实现自主化设计和国产化制造，相比于AP1000，未来CAP1400机组的经济性较为明显。

台山核电1号机组：“后来居上”的EPR全球首堆

台山核电站是中法两国能源领域的最大合作项目，由中广核集团、法国电力集团和粤电集团共同投资组建的台山核电合营有限公司负责建设和运营。台山核电站位于广东省台山市赤溪镇，规划建设六台压水堆核电机组。其中，台山核电1号机组于2009年开工建设，是全球第三台开工建设的EPR三代压水堆核电机组。

EPR技术由法国电力集团和法马通公司共同开发。除中国外，目前芬兰和法国也有EPR在建机组。鉴于台山项目在全球在建EPR机组中的进度居首，今年1月9日，国家主席习近平与法国总统马克龙在人民大会堂为台山核电站1号机组成为EPR全球首堆工程揭牌。中广核集团方面称，台山1号机组之所以能成为EPR首堆，得益于中广核作为牵头方30多年不间断积累的核电建设和运行经验、中法在核电领域的长期合作关系及项目建设集合了当今世界上核电建设经验多、能力强的重要参与者。除此之外，在项目前期，欧洲的两个EPR先行项目也为台山核电项目的建设提供了经验反馈。

台山核电一期工程

根据中广核集团发布的消息，台山核电1号机组于4月10日开始装料、6月6日达到临界状态，6月29日顺利完成了发电机并网前的各项试验和并网测试。并网后，机组还将进行一段时间的带负荷试运行和相关试验。各项试验符合要求后，机组将进入满功率示范运行考核。

同样是为了提高安全性，EPR技术与AP1000技术的设计思路截然不同。简单而言，法国EPR技术做“加法”，为提高安全性采取了增加专设安全系统的思路，即在第二代核电技术的基础上再增加和强化专设安全系统。因此，核电站系统比二代核电更复杂，设备更多、工程量更大，安全性提高。AP1000则是做“减法”，把设备结构简单化，采用“非能动”设计原理，紧急情况下不需要使用交流电源，仅仅依靠重力、热循环和冷凝等自然手段作为动力排出余热。即便发生事故，72小时内也无须人为干预。这样的设计思路既简化了系统、减少了设备和部件，有提高了安全性。

今年尚未核准新的核电机组

当前中国在建的三代核电项目中，除采用法、美技术外，还采用了中国自主知识产权的“华龙一号”技术。目前，“华龙一号”示范项目福建福清、广西防城港两地在建。

继2015年核准8台新建核电机组后，2016年中国未核准新的核电项目，2017年内唯一开工的项目，是中核集团位于福建省霞浦县的示范快堆工程。国家能源局《2018年能源工作指导意见》指出，今年内计划建成三门1号、海阳1号、台山1号、田湾3号和阳江5号机组，合计新增核电装机约600万千瓦。同时积极推进具备条件项目的核准建设，年内计划开工6-8台机组。

但今年内，截至目前尚未有新的核电机组获得核准。业内预计，随着三门一期工程推进顺利，辽宁葫芦岛徐大堡一期、广东陆丰一期等AP1000后续项目及位于山东荣成的CAP1400示范工程有望陆续放行。

截至今年一季度，中国大陆在运核电机组共38台，装机容量达到3693万千瓦。随着国内核电装备制造能力持续提升，目前自主百万千瓦级核电机组国产化率已达85%以上，具备年产8至10台套百万千瓦级压水堆核电主设备制造能力。

责任编辑：张申