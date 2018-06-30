中国人民大学数学学院成立:建设国内一流优势学科

原标题：中国人民大学成立数学学院

中国人民大学数学学院于6月30日在中国人民大学世纪馆揭牌成立。人民大学部分在校领导、数学学院全体师生、北京地区的部分特邀嘉宾共150余人参加了成立大会暨揭牌仪式。

据了解，成立数学学院，是中国人民大学学科建设，特别是“双一流”建设的一项重大战略举措，也是落实2018年国务院第一次常务会议关于“加强基础研究，提升原始创新能力，对数学等基础学科给与更多倾斜，”指示精神的一项具体行动。

校长刘伟为数学学院揭牌，国务院学位委员会副主任兼教育部学位管理与研究生司司长洪大用教授、北京大学副校长田刚院士共同参与了揭牌，国家杰出青年基金获得者郑志勇教授受聘为中国人民大学数学学院首任院长。

刘伟校长在致辞中讲到，数学不仅是一门高度抽象、逻辑缜密的基础学科，也是应用广泛，对提升原始创新能力有决定性影响的应用学科。数学处于理、工、文三类学科的交汇处，不仅是学科枢纽，也是学科龙头，数学方法对培养学生的科学素质、逻辑思维、分析问题和解决问题的能力至关重要。在大数据与量子信息时代，数学与其它学科的交叉研究将是科学发展的重要趋势。人大将以组建数学学院为契机，创新学科发展机制、优化教学科研和人才培养环境，全面规划和实施学科条件建设，努力创建一流数学学科，为成为世界一流大学提供强劲学科支撑。为此，刘伟校长特别强调，人大将筹措足够资金成立数学发展基金，主要用于人才培养、国际合作交流、青年教师培养、拔尖学生培养、跨学科前沿研究以及高水平科教成果奖励等6个方面，力争在一个相对较短的时间里，把人大数学学科建设成为国际上有显著学术影响、国内一流的优势学科。（北青报记者 刘婧）

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