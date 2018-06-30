宁夏21家企业违法侵占保护区 官方：9月底前搬迁

原标题：宁夏：21家违法侵占保护区企业9月底前全部搬迁

新华社银川6月30日电（记者许晋豫）记者从宁夏发改委获悉，针对灵武市再生资源循环经济示范区侵占白芨滩国家级自然保护区存在的问题，宁夏发改委会同灵武市政府依法责令21家违法侵占保护区企业6月底前全部停产，9月30日前完成搬迁，退出占用自然保护区的1293亩土地，并抓紧开展生态恢复工作。

宁夏发改委制定完成了《灵武再生资源循环经济示范区环保督察整改的工作方案》，成立自治区发改委整改工作推进协调小组，并建立灵武再生资源循环经济示范区环保问题整改联席会议工作机制，负责协调推进环保整改任务的落实。

为确保如期整改到位，宁夏发改委还明确了整治时间表：会同灵武市人民政府7月15日前完成园区规划修编环境影响报告的编制，报自治区环境保护厅审查；会同自治区林业厅7月15日前对修编后的灵武再生资源循环经济示范区规划范围是否全部退出了白芨滩国家级自然保护区出具明确意见；会同自治区环境保护厅9月30日前完成修编后的园区规划环境影响评价审查工作，出具审查意见，同时指导灵武市人民政府做好搬迁企业迁入地的环评工作；会同自治区国土资源厅指导灵武市人民政府做好搬迁企业迁入地的土地确认手续；在取得园区规划修编环境影响报告审查意见的基础上，自治区发改委在5个工作日内完成园区规划修编批复工作，将侵占保护区面积调出园区规划范围。

据了解，6月中旬，中央第二环保督察组在宁夏白芨滩国家级自然保护区“回头看”时发现，宁夏灵武再生资源循环经济示范区侵占白芨滩国家级自然保护区问题依旧存在，重叠范围内仍存在多家化工、拆解企业，随机抽查的企业环境污染或风险问题突出。

责任编辑：桂强