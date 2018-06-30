矿山安全存重大隐患 洛阳三门峡政府负责人被约谈

原标题：矿山安全生产存重大隐患 国务院安委办约谈洛阳、三门峡市政府主要负责人

由于在近期的明查暗访中，检查组在洛阳市和三门峡市发现了大量安全隐患，29号，国务院安委办分别约谈河南省洛阳市、三门峡市人民政府主要负责人，要求两市认真查找存在的问题，采取切实可行的防范措施，遏制重特大事故发生。

6月4日至8日，应急管理部监管一司对河南省洛阳市栾川县和三门峡市灵宝市金属非金属矿山安全生产工作进行了明查暗访，发现38项主要问题，特别是存在9项重大安全隐患。

国务院安委办认为，这次明查暗访以及去年对河南省的2次督导检查，暴露出一些问题。在企业层面，部分企业法治意识淡薄，存在严重违法违规行为；现场安全管理混乱，隐患排查治理不彻底；应急演练不到位，汛期值班值守措施不落实。在政府层面，属地监管责任和部门监管责任落实不到位，头顶库治理、整顿关闭、淘汰落后等专项整治工作力度不大。

国务院安委办要求，洛阳市和三门峡市把安全生产工作摆在更加重要的位置，采取更加有力的措施，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，促进安全生产形势持续稳定好转。

国务院安委办要求河南省洛阳市、三门峡市对排查发现的隐患进行挂牌督办，并于7月底前研究提出处理意见，报国务院安委会办公室。

责任编辑：桂强