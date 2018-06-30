解放军驻港部队军营开放 首日吸引2.2万人参观

原标题：解放军驻港部队军营开放 首日吸引2.2万名香港市民参观

新华社香港6月30日电（记者丁梓懿）解放军驻港部队石岗军营和新围军营6月30日举行开放日活动，当天共吸引2.2万名香港市民入营参观。除当日开放石岗军营、新围军营外，驻军还将于7月1日面向全港市民开放昂船洲军营，2日在昂船洲军营举行香港青年学生专场，预计还将有3万名观众前往参观。

30日上午，开放日活动率先在石岗军营拉开帷幕。首先举行的是升旗仪式，五星红旗在国歌声中冉冉升起，仪仗队官兵昂首挺胸，列队整齐，庄严肃穆的气氛感染着现场观众。接着，官兵还进行了军乐队列表演、陆空协同猎人战斗演练、刺杀操和枪械团体操等一系列精彩表演。

随后，来自驻军某旅特种作战营的60余名战士演示了捕俘、倒功、岳家拳等拳术表演，这项表演是首次在开放日活动中亮相。官兵们刚劲有力的动作、敏捷灵活的步法、威武勇猛的气势赢得了在场观众的阵阵掌声。

除了欣赏丰富精彩的表演，市民们还参观了轻武器、侦察车、直升机等陆军和空军装备。一些市民还前往连队，在餐厅品尝了官兵亲手制作的小菜、糕点，近距离体验了官兵们的日常生活。

当日下午，新围军营也迎来了一批积极热情的香港市民。据现场官兵介绍，新围军营开放时间为下午2时，但早在上午10时多就有市民陆续来到军营门口，等待入营。

正值梅雨季节，乌云时聚时散，军营内时不时有几场大雨落下，但丝毫没有影响市民的参观热情。在驻军表演过程中，有些人撑着伞、穿着雨衣、踮着脚尖，目不转睛地望向操场，生怕错过任何一个表演环节。

“参观军营是一件特别光荣和神圣的事情，这是我第一次近距离接触解放军，他们精彩的表演和英勇的精神感染了我，我要为保家卫国的解放军哥哥姐姐们点赞！”来自香港中文大学的于同学表示。

另一位香港市民王先生说：“驻港部队很贴心，为我们每人准备的一份礼品袋里装有雨衣，我们都穿上了，但是官兵们却要在大雨中为我们表演和站岗，真的很辛苦。”在王先生手中的礼品袋中，装着迷彩帽、雨衣、矿泉水、小吃和纪念版钥匙扣等物品，让他颇感温暖。

在欣赏完长约1小时的常规表演后，不少市民们还体验了一把激光模拟对抗射击。在官兵的讲解和指导下，人们依托射击靶台，利用单兵激光模拟对抗系统对模拟人进行瞄准、射击，无论是大人还是小孩，都在现场玩得不亦乐乎，直呼过瘾。

操场旁的轻武器展示区吸引了众多市民前来把玩“练手”，人们掂掂这个，摸摸那个，兴趣盎然。现场还随处可见身着军装、迈着正步的官兵，他们亲切地与市民进行交流，许多市民还掏出手机与士兵合影留念。

雨过天晴，气温持续升高，不少士兵已是汗流浃背，这时有几位市民拿出纸巾，轻轻擦去士兵额头上的汗水，心疼地说：“你们辛苦了！”场面温馨感人。

香港回归以来，驻港部队每年都会举行军营开放活动，持续加强与香港市民的沟通与交流。今年已是驻港部队第30次举办军营开放活动，包括此次活动在内，21年来累计接待约73.1万名市民入营参观。

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