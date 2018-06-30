原标题：国家重大科技基础设施精密重力测量项目开工建设

新华社武汉6月30日电（记者皮曙初俞俭）坐落于华中科技大学的精密重力测量国家重大科技基础设施――精密重力测量大楼及山洞实验室6月30日开工建设，将建成国际一流、综合指标国际领先的精密重力测量研究设施。

精密重力测量国家重大科技基础设施是“十二五”期间国家优先支持的16项重大科技基础设施建设项目之一，以具备全球毫伽级、基准微伽级的重力数据获取、评估与应用能力为目标，建设重力测量基准和重力测量物理仿真两大平台。

据了解，项目计划总投资9.078亿元，建设期5年。其中，国家投资75780万元，湖北省配套支持15000万元。项目占地面积120亩，新建3万平方米精密重力测量大楼、改扩建6000平方米山洞实验室及相关配套公用设施。

精密重力测量项目建设依托单位华中科学大学引力中心在精密重力测量研究领域有着30多年的科研积累，取得了一系列具有国际影响力的成果。精确测量牛顿万有引力常数G的结果被国际物理学基本常数委员会推荐的CODATA值所采用；采用两种不同方法测G精度都达到同类实验的国际最好水平；冷原子干涉重力测量分辨率达到国际领先水平；高精度静电悬浮加速度计精度指标达到国际水平，于2017年4月完成在轨空间实验；用于“天琴计划”（空间引力波探测计划）先导研究的激光测距用激光角反射器载荷于今年5月由卫星“鹊桥”携带升空。

精密重力测量项目建成，可为解决固体地球演化、海洋与气候变化、水资源分布和地质灾害研究中的科学问题提供重要支撑，为我国地球科学基础研究及精密重力仪器研制、测量与应用研究提供必要的实验条件，并满足我国地质调查、资源勘探等对重力数据和重力基准的战略需求。

责任编辑：张玉