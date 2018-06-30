原标题：内蒙古中西部旱情加剧 部分农作物无法下种
新华社呼和浩特6月30日新媒体专电（记者贾立君）内蒙古自治区中西部旱情持续发展，导致部分地区农作物无法下种。
记者在内蒙古西部的巴彦淖尔市乌拉特中旗、包头市固阳县等地看到，正常年份本应早已返青的草原赤地千里、山头枯黄一片、许多旱地农田不见青苗。
“今年不会有收成了。”固阳县怀朔镇朝力干村白庙子村民小组农民李海说，由于干旱，家里的90亩土地此前没有种成土豆、燕麦等庄家，眼下本应是种荞麦的季节，“老天不下雨，也没法下种。”他指着村子周围光溜溜的农田说：“往年这个时候山头绿油油的，尽是庄稼，今年没希望了，这样的干旱比较少见。”
“1万多条鱼被干死了。”固阳县水利局阿塔山水库管理所主任高瑞，站在龟裂的库底提起一条死鱼说，这座供应着县城居民一半生活用水的水库一周前干涸，上万条鲢鱼被干死。
固阳县政府有关负责人介绍，今年以来当地遭遇严重旱灾，特别是5月22日以来全县境内无有效降水，旱地干土层普遍达15厘米以上，近60万亩农作物不能播种，已出苗的农作物受旱情的持续发展影响，叶片开始萎蔫，面临绝收威胁。
内蒙古自治区防汛抗旱指挥部公告显示，旱情主要发生在中西部偏北地区和东部局地，目前全区农作物受旱面积已达1815万亩，其中重旱556万亩；可利用草场受旱面积4.87亿亩，2.56万眼机电井出水量不足；因旱造成9.82万人、139万头牲畜饮水困难。
面对持续发展的旱情，内蒙古自治区防汛抗旱指挥部启动抗旱Ⅳ级应急响应，组织动员全社会开展抗旱减灾工作。
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