苏焕智退出民进党3个月后 宣布参选台南市长(图)

原标题：绿营再分裂，苏焕智退出民进党3个月后宣布参选台南市长

苏焕智 资料图

今年底“九合一”选战前，民进党再遭打击：已于今年3月退党的苏焕智“突然”宣布将参加台南市市长选举。

据台湾“中央社”、联合新闻网等岛内媒体报道，原台南县长苏焕智6月29日证实，他决定参选下届台南市长，并将于7月2日召开记者会说明。目前，台南市长已表态参选人有黄伟哲、许忠信、高思博、陈子敬、林义丰，再加上苏焕智，将出现“六抢一”局面。

已于今年3月宣布退出民进党的苏焕智表示，6月29日经过和台南市佳里爱乡基金会20多名好友会商讨论，做出参选台南市长的决定。他将于7月2日上午10时在台南市桂田饭店召开记者会，完整说明情况。

苏焕智称，民进党执政两年来，和地方民意脱节，台南市也有施政缺失，包括房屋税、地价税大涨、一例一休造成产业困境等。民进党支持者是否还会力挺让人存疑，因此自己回乡参选是有胜算的。

据中时电子报报道，现年61岁、律师出身的苏焕智曾任两届台南县（原台南县、台南市已于2010年合并为新台南市并升格为“直辖市”）县长、3届“立委”，在民进党内一向被视为没有派系的“独行侠”。今年3月，苏焕智突然宣布退出已加入27年的民进党，对蔡英文当局表示失望。当时，苏焕智曾一度表示将以无党籍身份参选台北市市长。

目前，在今年底的台南市长选举中，民进党提名参选人黄伟哲或将面临同为绿营的许忠信、苏焕智分流票仓，再加上国民党提名参选人高思博，无党籍参选人前台南市警察局局长陈子敬、伍彩集团创办人林义丰，将出现“六抢一”的激烈局面。

民进党在今年底“九合一”选战前接连遭遇重创：5月30日，创党元老、台湾地区前副领导人吕秀莲宣布退党，并声明“道不同不相为谋”；6月20日，嘉义县副县长吴芳铭也宣布退出民进党，并投入嘉义县县长选举。

责任编辑：张玉