中欧班列货运激增忙坏东欧城镇 欧洲需解决这问题

原标题：中欧班列货运激增忙坏东欧城镇 看来欧洲急需解决这个问题--

参考消息网7月1日报道 英媒称，大约10年前，当来自中国的货运列车抵达波兰边境城镇马瓦谢维切时，人们还觉得很新奇——短短两周之内笔记本电脑和汽车等产品就可运到欧洲，只是车次太少，一个月只有一班。然而由于中国计划推动古代丝绸之路沿线贸易的发展，过去一年列车班次大幅增加，当地政府只得赶忙应对每月多达200个车次的货运需求。

据路透社6月27日报道，铁路运输在欧洲和中国的陆路口岸都经历过超过10天的耽搁，发货人说这是因为基础设施不足，以及要排队办理手续。由于中国鼓励进一步扩大对欧出口，所以这种拥塞情况预料还会恶化。

报道认为，这种状况一方面说明中国的“一带一路”倡议已见成效，另一方面也凸显出伙伴国难以跟上形势。

报道称，中国在2016年将该铁路网命名为“中欧班列”，并表示希望到2020年时发车班次总量能达到一年5000次。

据中国铁路总公司的数据，到今年4月份，连接中国和欧洲的常规铁路运输线路已经较2011年的仅一趟大幅跳升，目前中欧班列国内开行线路达65条，国内稳定开行中欧班列的城市增加到43个，到达欧洲14个国家42个城市，其中包括西班牙和英国。

责任编辑：张玉