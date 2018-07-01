新一届团中央领导机构产生 3名挂职书记引关注

原标题：3名团中央书记处挂职书记都是谁？

6月29日，共青团十八届一中全会选举产生了新一届团中央领导机构：贺军科当选为团中央书记处第一书记，汪鸿雁、徐晓、傅振邦、尹冬梅（挂职）、奇巴图（挂职）、李柯勇（挂职）当选为书记处书记。

根据中共中央办公厅2016年8月印发的《共青团中央改革方案》要求，“不拘一格从党员、团员中选拔优秀人才，建设专职、挂职、兼职干部相结合，符合群团组织特点、充满生机活力的团中央机关干部队伍……挂职、兼职干部在机关所任职务从工作需要出发，不完全对应行政级别。”

作为团中央改革的重要组成部分，此次选举产生的新一届团中央书记处中，3名挂职书记的身份引人关注。

其中，现任复旦大学党委副书记尹冬梅在共青团第十八次全国代表大会召开前，于2016年团中央改革启动后，即已挂任团中央书记处书记职务。

出生于1973年5月的尹冬梅是一名女性干部，安徽宿县人，1994年5月加入中国共产党，1995年7月参加工作。她毕业于复旦大学社会医学与卫生事业管理专业，拥有在职研究生学历、管理学博士学位，现任副教授，主要从事卫生政策研究与学生思想政治工作。

据复旦大学官网简历信息，尹冬梅先后担任过原上海医科大学团委副书记、书记，复旦大学团委副书记，上海医学院党委副书记，学工部副部长，团委书记，公共卫生学院党委书记等职，现任复旦大学党委副书记。

出生于1971年9月的奇巴图，是一名蒙古族干部，现任内蒙古自治区兴安盟盟长。

公开简历显示，奇巴图是内蒙古准格尔旗人，拥有研究生学历、公共管理硕士学位，1991年7月参加工作，1995年1月加入中国共产党。

奇巴图曾先后担任过共青团内蒙古鄂尔多斯市委书记，乌审旗旗长，鄂尔多斯市政府党组成员、秘书长，呼和浩特市政府党组成员、副市长，呼和浩特市委常委、土左旗委书记，兴安盟副盟长等职。2016年10月，奇巴图出任兴安盟委副书记、盟长。

据人民网2017年2月报道梳理发现，在当时全国地市党政主要领导中至少有65名“70后”干部，奇巴图即位列其中。

而另一名团中央书记处挂职书记李柯勇则同样是“70后”，身份则是一名新华社记者。

2016年2月19日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在人民大会堂主持召开党的新闻舆论工作座谈会。会上，时任人民日报社社长杨振武、新华社社长蔡名照、时任中央电视台台长聂辰席和编辑代表范正伟、记者代表李柯勇、主持人代表康辉分别发言。

公开 信息显示，现任新华社总编室融合发展中心副主任的李柯勇1974年10月生于河北唐山。

人民日报出版社出版的《点亮一盏酥油灯 西藏手记》披露，李柯勇在担任新华社“新华视点”栏目调查记者期间，曾参与一系列重大灾难报道：淮河洪水、非典疫情、南方冰雪灾害、汶川大地震、孙家湾矿难等，写成《郴州：孤城记忆》《为了纪念的“忘却”》《扎西大通那些悲欢离合……》等优秀新闻作品。

而其在西藏挂职期间，见证了北京奥运会火炬登顶珠穆朗玛峰、西藏民主改革50周年、西藏和平解放60周年等重要历史时刻。

新华社编辑陈小波2016年在接受《中国记者》杂志采访时透露，李柯勇是新华社著名的“打不死的小强”，疯魔读书、吃大肉、不睡觉，他的信念有强大的支撑点，我亲眼见他一次次绝处逢生，第二天播出，他能改稿改到凌晨。

责任编辑：吴金明