今天全国铁路调图 十大亮点都与你有关

原标题：今天全国铁路调图，件件与你有关！

7月1日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图暨暑期图，铁路暑运工作拉开帷幕。为适应经济社会高质量发展要求，满足人民群众更高的出行需要，铁路部门采取调图、提速、扩能等多项服务举措，进一步便利旅客群众出行，持续提升旅行获得感。

亮点一：两条新线开通运营

发挥7月1日开通运营的昆明至楚雄至大理、江门至湛江铁路运能，进一步压缩区域内旅行时间，昆明到大理2小时内到达，以大理为中心的滇西地区融入全国高铁网；广州至茂名、湛江最快2.5小时、3小时可达，结束了湛江、茂名、阳江粤西三市不通高铁的历史，粤西人民将更加便捷地融入珠三角经济、生活圈。

亮点二：增加“复兴号”开行范围

“复兴号”动车组日开行数量由现在的114.5对增加到170.5对，通达23个直辖市、省会城市和自治区首府；在京沪间首次投入运营16辆长编组“复兴号”动车组3列，后续还将安排16辆长编组“复兴号”动车组在京广高铁、沪昆高铁等线路上开行。

亮点三：动态优化运力安排

实行动车组列车市场化开行方案，安排日常图、周末图和高峰图，周末图比日常图多开动车组列车193对，高峰图比周末图多开动车组列车364对，努力实现运力投放与客流需求精准匹配，满足日常、周末、小长假、春暑运及突发客流需求。同时，增开跨铁路局中长途旅客列车37对。

亮点四：增加动车组投放

全国铁路增加120组动车组投入运营。在徐州至兰州、西安至成都、南宁至广州、贵阳至广州、重庆至贵阳、成都至重庆、合肥至福州、南宁至成都等方向增开动车组列车。沈阳局集团公司增开沈阳至成都高铁列车，密切东北与西南地区的人员和经贸往来。太原局集团公司新增开太原至长沙和杭州的动车组列车，太原到两地均实现“当日达”。西安局集团公司针对西成、宝兰等高铁线路假日及暑运高峰期客流火爆的实际情况，新增西安开往成都、重庆、天水、嘉峪关等热门旅游城市的高峰线动车。

亮点五：持续提高运输效率

南京至武汉、柳州至南宁高铁按250公里/小时速度运营，广西两个中心城市间真正进入“1小时高铁交通圈”；武汉、上海间安排开行8趟全程4小时内的“大站快车”，列车运行时间最短压缩到3小时51分钟。

亮点六：开行特色旅游列车

各铁路局集团公司根据区域特点，推出富有特色的旅客列车，满足旅客多样化需求。哈尔滨局集团公司为满足南方游客到东北避暑旅游需求，暑运期间开行哈尔滨至黑河、伊春、抚远、海拉尔等城市旅游观光专列。呼和浩特局集团公司开行“草原号”旅游列车，推出呼和浩特至锡林浩特、克什克腾、二连浩特、鄂尔多斯四条精品线路。兰州局集团公司常态化开行“环西部火车游”专列，打造脱贫攻坚的“扶贫列车”。青藏铁路集团公司增开西宁至日喀则 “唐竺古道”号品牌列车，满足进藏旅客需求。

亮点七：增加互联网订餐站点

新增沈阳站、天津站、南京站、青岛站、乌鲁木齐站等11个互联网订餐供餐站或特产预订配送站。增加后，全国铁路互联网订餐和特产预订站达到38个。

亮点八：移动支付更加便捷

铁路车站推出服务新举措，到站补票可以扫码支付。

亮点九：优化货物班列开行

按需增加中欧、沿江等班列方案，为铁路国际物流、多式联运融合发展提供更多运力。新图实施后，铁路客货运输能力将进一步提升。

亮点十：增开煤炭万吨列车

贯彻落实党中央关于调整运输结构的决策部署，在唐山至呼和浩特铁路每日开行煤炭万吨列车25趟，煤炭运输能力提升一倍以上，保障京津冀以及华东等地区煤炭供给需求，助力这些地区打赢“蓝天保卫战”。

责任编辑：吴金明