联勤保障部队政治工作部主任谢东辉首次公开亮相

原标题：联勤保障部队又一领导公开亮相：谢东辉任政治工作部主任

又一名联勤保障部队领导获官方披露。

据招商局集团旗下中国外运长航集团有限公司官网6月25日消息，6月21日，招商局集团物流航运事业部部长、中外运长航总经理宋德星在外运大厦会见了联勤保障部队政治工作部主任谢东辉，双方就如何进一步加强军民融合、全面性合作进行了交流。

消息称，谢东辉主任感谢招商局集团对军交工作的关心和支持。双方介绍了各自的改革工作情况，并表示招商局集团作为央企的排头兵，在国家大交通、大物流、一带一路等战略中起着重要的作用，双方应加强全面战略合作，利用招商局集团信息化网络、一带一路物流体系和大交通大物流数字化平台，合作打造示范性项目，建立全面的战略合作体系。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，这是谢东辉首次以联勤保障部队政治工作部主任身份公开亮相。

据此前公开新闻报道，谢东辉曾长期在解放军后勤系统服役，担任过原济南军区某分部政委等职。

2016年9月13日，中央军委联勤保障部队成立，中央军委主席习近平向武汉联勤保障基地和无锡、桂林、西宁、沈阳、郑州联勤保障中心授予军旗并致训词。联勤保障部队成立后，谢东辉出任武汉联勤保障基地政治工作部主任一职。

解放军报评论员刊文称，构建以联勤部队为主干、军种为补充，统分结合、通专两线的保障体制，不但与新的领导指挥体制相适应，而且有利于实现联战联训联保一体、平战一体，有利于解决后勤保障体制不顺、力量分散、管理粗放等问题，有利于全面实施体系保障、联合保障、精准保障。

此前，澎湃新闻已报道了多名获公开披露的联勤保障部队领导人事信息，譬如：副战区级空军少将李勇履新联勤保障部队；曾任军委后勤保障部运输投送局局长的白忠斌出任联勤保障部队副司令员。

责任编辑：吴金明