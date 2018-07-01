原标题：原武警总医院政委占有明已任武警西藏总队副政委

官媒近日披露了原武警总医院政委占有明的新职务。

据《西藏日报》6月29日报道，27日晚，西藏自治区公安厅举行“传承红色基因·熔铸忠诚警魂”主题宣讲会。区党委常委、自治区副主席、公安厅党委书记、厅长刘江，武警西藏总队副政委占有明出席宣讲会。

此前，占有明曾在今年3月以“西藏自治区省军级领导”身份公开亮相。

据《西藏日报》3月6日报道，5日上午，十三届全国人大一次会议在北京隆重开幕，自治区领导集中收听收看了会议开幕盛况，认真聆听和学习了国务院总理李克强所作的政府工作报告。

报道提到，自治区省军级领导多托、丹增朗杰、维色、其美仁增、李文汉、尼玛次仁、纪国刚、马升昌、王峻、许成仓、多吉次珠、坚参、刘江、汪海洲、石谋军、张延清、罗梅、孟晓林、江白、高扬、宗洛·向巴克珠、萨龙·平拉、王亚蔺、占有明等在自治区主会场和各市（地）、县（区）分会场收听收看。

综合上述官方媒体报道信息，占有明现已担任武警西藏总队副政委，并位列西藏自治区省军级领导。

此前，占有明曾担任过多个副军职岗位，包括武警后勤学院政治部主任、原武警总医院政委等。至迟于今年2月，占有明已不再担任原武警总医院政委一职。

据中国地震局官网消息，今年2月11日，中国地震局党组成员、副局长阴朝民一行赴武警总医院走访慰问，受到孙振学副院长、于兰河政治部主任（代政委）等同志的亲切会见。

目前，武警总医院官网及媒体公开报道信息显示，武警总医院已改为“原武警总医院”。

责任编辑：吴金明