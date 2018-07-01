美军事专家预测：中国7年后将拥有7艘航母

原标题：美专家预测：中国7年后将拥有7艘航母

参考消息网7月1日报道 美媒称，2012年，第一艘航母“辽宁”号正式服役人民解放军海军，随后中国扩大航母舰队，又有3艘新舰目前正处于测试或建造阶段，引起亚洲和西方潜在对手忧虑不安。中国大量借鉴苏联20世纪80年代末雄心勃勃的“库兹涅佐夫海军元帅”号和“乌里扬诺夫斯克”号航空母舰计划，要在2025年之前建成多艘航母。

美国外交学者网站6月30日刊发了军事分析家、《军事观察杂志》创办人亚伯拉罕·艾特的文章。文章称，人民解放军海军舰队不仅数量多，而且在先进程度和规模大小方面也在与日俱增。作为“库兹涅佐夫海军元帅”号航母姊妹舰的“辽宁”号航母进行了现代化改装，装备更精良，虽然先进程度还有很大改进余地，但是它为未来航母研制的一流技术将极大提高自身能力。人民解放军海军的未来航母能够更加有力地与日本、美国及太平洋地区其他潜在对手投入使用的先进战舰一争高低。加上中国迅速扩大的驱逐舰舰队和致命的“055型”新型驱逐舰投入使用，中国的海上力量投射和争夺存有争议的战略要地南海和东海的能力看来迅猛增长。

艾特认为，对美国及其亚洲盟友而言，虽然人民解放军计划在2025年建成4艘航母舰队已经堪称可怕的前景，但是目前正在进行的低调防务计划极有可能看到这个数字升至7艘。在研制“001A型”、“002型”和“003型”等3艘航母的同时，中国造船厂还开始建造三艘两栖攻击舰——与法国航母“戴高乐”号差不多一样大的4万吨战舰。这些战舰与美国海军的“美利坚”级和“黄蜂”级两栖攻击舰非常相似，体积和外观几乎一样。透过美国战舰的样板，完全可以看出解放军对075型战舰的未来打算。

文章称，美国海军目前有20艘现役航母，其中11艘是10万吨级超级航母，9艘是两栖攻击舰——美国不把它归为航母，但它可部署固定翼战斗机。虽然没有发射常规舰载机所必需的跑道和制动装置，可是已经研制了可从这些攻击舰上部署的专业短距起飞和垂直降落飞机，实际上它们的功能相当于航母，而且是能力超强的航母。中国075型攻击舰将在2025年之前全部服役，届时也完全可以部署专业飞机，当作航母使用，因此将人民解放军海军航母舰队的规模扩大到7艘。

文章写道，正如中国对一大批20世纪90年代取消的苏联武器计划采取的行动，它很可能购买俄罗斯的“雅克”-141战机技术，从而非常迅速地研制本国的垂直起降或短距起飞垂直降落战斗机。结合解放军最近研发的一流军事航空技术，从隐形系统和有源电子扫描阵列雷达到世界一流的喷气机发动机和空对空导弹，中国从其3艘攻击舰（每艘可携带30架战机）部署的改装型“雅克”-141战机将成为人民解放军海军在南海和东海令人生畏的武器部署。随着大量报道暗示俄罗斯本身也在考虑重启“雅克”-141计划，鉴于解放军海军计划建造4艘两栖攻击舰，海军可以实施联合开发战机计划或是直接从俄罗斯购入。但是，注入中国的先进技术可大大提高飞机性能，对解放军海军来说也更为可取。

文章称，今天，随着美国海军在若干重要战线之间疲于应付，因此应对中国可能7年之内就能打造一支7艘航母舰队的挑战将是一件非常艰巨的任务。解放军海军将继续保持强大优势，因为它可以将先进装备集中在亚太地区，而美国的航母舰队虽然规模大几倍，但却面临全球义务，限制了它应对亚洲海上霸主地位面临的急速加剧的挑战。

文章认为，随着中国防务开支每年增长7%以上，解放军海军2025年之后还有可能建造更多航母入役。与此同时，美国海军的航母舰队却不太可能扩大，而匹敌中国在亚太迅速扩增的能力则意味着牺牲其他地区的义务。2025年很可能成为太平洋地区力量对比发生重大变化的转折点，给美国海军航母战斗群在亚洲的统治地位造成真正的挑战。

网上流传的中国075型两栖攻击舰电脑设计图。（美国海军网站）

责任编辑：张迪